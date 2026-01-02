Pronostico Celta Vigo-Valencia: la costante è assicurata

Celta Vigo-Valencia è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Anche se il Valencia ha vinto l’ultimo scontro diretto giocato – era quasi un anno fa, parliamo di febbraio – nelle quattro uscite precedenti erano venuti fuori due vittorie dei padroni di casa e altrettanti pareggi. Insomma, il Celta si è sempre dimostrato negli ultimi anni una squadra migliore. E anche la classifica attuale ci dice che le cose non sono cambiate nemmeno questa volta.

La graduatoria del massimo campionato spagnolo ci parla, infatti, di una squadra, quella di casa, in lotta per un posto europeo per il prossimo anno, mentre il Valencia, che come al solito aveva iniziato bene, deve ancora lottare per la salvezza. Sì, ormai è quasi un’abitudine questa e infatti i tifosi sono sempre in contestazione. Un dato di fatto. Per capire poi la situazione, c’è da considerazione anche l’eliminazione per via dell’Albacete, una squadra di categoria inferiore, dalla Coppa del Re. L’anno quindi non è finito nel migliore dei modi.

Se la vittoria del Vigo, insomma, appare quasi sicura, c’è un altro dato che è quasi certo. In 12 degli ultimi 13 scontri diretti giocati in casa dei baschi, entrambe hanno trovato la via della rete. Diciamo che il segno GOL, insomma, è la costante di questo match.

Come vedere Celta Vigo-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Valencia, gara valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Come spiegato prima la gara almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. E anche la vittoria del Celta, che vuole lottare ancora per l’Europa, è una situazione da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Valencia

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Fernandez, Starfeit, Alonso; Rueda, Beltran, Roman, Mingueza; Swedberg, Jutgla, Zaragoza.

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Vazquez; Rioja, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Beltran, Duro.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1