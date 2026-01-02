Pronostico Cagliari-Milan: in Sardegna la vittoria manca da due anni e mezzo

Cagliari-Milan è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il 2026 della Serie A si apre all’Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Milan. I sardi vanno a caccia di altri punti salvezza dopo l’importantissima vittoria nella trasferta di Torino, mentre i rossoneri si recano in Sardegna con l’obiettivo di trascorrere qualche ora in cima alla classifica, visto che in caso di vittoria sorpasserebbero momentaneamente i cugini dell’Inter.

La squadra di Massimiliano Allegri, tornata dall’Arabia Saudita con il morale sotto i piedi per via della netta sconfitta in Supercoppa Italiana con il Napoli, domenica scorsa ha chiuso come meglio non poteva il 2025: il solito Pulisic e Nkunku (doppietta) si sono abbattuti sul Verona (3-0) in una partita a senso unico, nella quale il Diavolo ha rischiato poco o nulla e – aspetto ancora più importante – è tornato a tenere la porta inviolata dopo tre match in cui aveva sempre preso gol. Allegri ha sfatato pure il tabù “piccole”, dal momento che il suo Milan nel girone d’andata che sta per concludersi ha dilapidato una marea di punti contro squadre in lotta per non retrocedere (Parma e Pisa su tutte).

Il Cagliari, dunque, è un avversario da prendere con le pinze. I rossoblù hanno fatto un bel balzo con il successo in rimonta contro il Torino, gara decisa da una rete del giovane attaccante turco Kiliçsoy, in gol anche nella gara precedente.

Cinici ed opportunisti gli uomini di Fabio Pisacane, bravi ad approfittare degli spazi lasciati dai granata ed a rendere il loro possesso sterile. Per il Cagliari due vittorie nelle ultime quattro ed una classifica che adesso preoccupa di meno: con 18 punti, sei in più del Verona terzultimo, i sardi possono affrontare il Milan con una certa serenità. Rispetto a domenica scorsa, Pisacane ritrova sia Mina e Rodriguez, assenti nell’ultimo turno per l’influenza, sia Luvumbo e Liteta, rientrati dopo la breve esperienza in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali, Angola e Zambia. In attacco fiducia a Kiliçsoy. Allegri con i dubbi legati alle condizioni di Leao e Gabbia: il portoghese, tra i due, è quello che dovrebbe andare quantomeno in panchina. Il nuovo arrivato Fullkrug si prepara ad entrare a gara in corso.

Come vedere Cagliari-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Milan è in programma venerdì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Cagliari nello scorso campionato riuscì a fermare il Milan sia all’andata che al ritorno: l’ultimo successo rossonero in Sardegna risale al 2023, due anni e mezzo fa. Da novembre in poi la squadra di Fabio Pisacane non ha più perso davanti al proprio pubblico ed un mese fa, il 7 dicembre, si è presa pure lo scalpo della Roma di Gasperini. Insomma, una trasferta piena di insidie per gli uomini di Allegri, che finora hanno spesso deluso con le “piccole”. Diavolo favorito ma secondo noi il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Deiola; Obert; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2