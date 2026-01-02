Pronostico Brighton-Burnley: l’imbattibilità è già iniziata

Brighton-Burnley è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dallo scorso mese di febbraio a novembre, il Brighton in casa non aveva mai perso contro nessuno. Solo l’Aston Villa, in questo lasso di tempo, è riuscito a vincere e prendersi tutti i tre punti. Per il resto come detto nessuno. E la striscia di imbattibilità è già iniziata, anche se con due pareggi.

Il 2026 per i padroni di casa inizierà quasi sicuramente con una vittoria. Il Burnley è una squadra che in trasferta, in tutta questa stagione, ha vinto solamente una volta contro i Wolves (ultimi in classifica) e ha conquistato un pareggio. Poi, per il resto, solo ed esclusivamente sconfitte. E diciamolo chiaramente, senza piazzare ogni tanto qualche colpo in trasferta è difficile salvarsi. La classifica, di fatto, rispecchia tutto questo visto che gli ospiti sono penultimi a sei punti dalla zona salvezza. Complicata terribilmente e così dovrebbe anche finire, senza possibilità da qui alla fine dell’anno di tirarsi fuori.

Insomma, per il Brighton il primo impegno del nuovo anno è soft, molto soft. Un match indirizzato sin dalla vigilia che non dovrebbe avere il benché minimo scossone. Tutto deciso.

Come vedere Brighton-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Burnley è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 1.47 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su GoldBet e Lottomatica e 1.92 su Snai.

Il pronostico

Vittoria del Brighton. Senza discussioni. Un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Quindi i più coraggiosi possono pure andare di combo.

Le probabili formazioni di Brighton-Burnley

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Welbeck.

BURNLEY (3-4-3): Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Luis, Pires; Edwards, Broja, Tchaouna.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1