Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: ripresa immediata

Aston Villa-Nottingham Forest è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Pensare che l’Aston Villa sia potuto uscire ridimensionato dalla sconfitta contro l’Arsenal nell’ultima gara del 2025 non è reale. Sì, perché nonostante il terzo posto in classifica, rimasto ben saldo nonostante la legnata presa dai Gunners, è già un risultato troppo importante per la truppa allenata da Emery. Che può riprendere immediatamente la corsa contro il Nottingham, una formazioni in crisi.

Sì, se prima, gli ospiti, nel momento in cui hanno cambiato allenatore, avevano comunque mostrato qualche segno di risveglio, adesso sono ritornati nel limbo della classifica e si presentano a questo match dopo tre sconfitte di fila. Un periodaccio per Dyche, un allenatore pragmatico, senza dubbio, che non sta comunque riuscendo a dare continuità alla sua squadra. Quella dell’Emirates, per i Villans, è stata solamente una partita sbagliata – se vogliamo dire in questo modo – anche se la qualità dei Gunners di certo non la conosciamo adesso. E poi in casa Emery è riuscito già a fermare molte squadre, quasi tutte a dire il vero, e a vincere delle partite pesantissime. Quello di sabato è agevole come impegno, qualcosa che sì deve essere affrontato con la giusta voglia e con la giusta determinazione, ma quella non manca. E la vittoria ci pare davvero assicurata.

Come vedere Aston Villa-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Nottingham Forest è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il passo falso di Londra è già un ricordo. Aston Villa vincente, e la quota è già altissima di suo. Oltre a questo occhio pure ad un’affermazione dei padroni di casa senza nemmeno subire reti.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Nottingham Forest

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Malen; Watkins.

NOTTINGHAMM FOREST (4-3-2-1): Victor; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0