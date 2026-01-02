I pronostici di venerdì 2 gennaio: Serie A, Liga, Ligue 1 e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 2 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League

Il 2026 della Serie A si apre all’Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Milan. I sardi vanno a caccia di altri punti salvezza dopo l’importantissima vittoria nella trasferta di Torino, mentre i rossoneri si recano in Sardegna con l’obiettivo di trascorrere qualche ora in cima alla classifica, visto che in caso di vittoria sorpasserebbero momentaneamente i cugini dell’Inter.

Il Cagliari nello scorso campionato riuscì a fermare il Milan sia all’andata che al ritorno: l’ultimo successo rossonero in Sardegna risale al 2023, due anni e mezzo fa. Da novembre in poi la squadra di Fabio Pisacane non ha più perso davanti al proprio pubblico ed un mese fa, il 7 dicembre, si è presa pure lo scalpo della Roma di Gasperini. Insomma, una trasferta piena di insidie per gli uomini di Allegri, che finora hanno spesso deluso con le “piccole”. Diavolo favorito ma il Cagliari potrebbe riuscire a segnare almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

Il Lens dell’ex Udinese Thauvin è sorprendentemente al primo posto della classifica di Ligue 1. Non sarà comunque semplice contro il Tolosa, una squadra che viene da un filotto di tre vittorie di fila e che ha sistemato con questi nove punti una classifica che si era fatta abbastanza complicata. Sei gol fatti e uno solo subito in questo arco di tempo per la formazione padrona di casa che, però, in casa, non è che abbia fatto benissimo in questa prima parte di stagione.

La vittoria del Lens è complicata ma alla portata. C’è una cosa comunque, visto il momento di forma delle due squadre, che ci pare possibile: il fatto che questo match possa comunque regalare almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Rayo Vallecano-Getafe, Liga, ore 20:45

Vincenti

SPORTING CP (in Gil Vicente-Sporting CP, Primeira Liga, ore 19:45)

(in Gil Vicente-Sporting CP, ore 19:45) MILAN (in Cagliari-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Cagliari-Milan, ore 20:45) VITORIA GUIMARAES (in Vitoria Guimaraes-Nacional, Primeira Liga, ore 21:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Gil Vicente-Sporting CP , Primeira Liga, ore 19:45

, Primeira Liga, ore 19:45 Al Wasl-Al Wahda , Emirati Arabi Uniti, ore 13:55

, Emirati Arabi Uniti, ore 13:55 Al Ain-Al Sharjah, Emirati Arabi Uniti, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ahli-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Tolosa-Lens, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Cagliari-Milan, Serie A, ore 20:45