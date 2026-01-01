Pronostico Sunderland-Manchester City: la striscia positiva si ferma a 9

Sunderland-Manchester City è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nove partite senza perdere in casa, un record per il Sunderland, una squadra neopromossa e clamorosamente in corsa per l’Europa. Ma prima o poi una sconfitta deve arrivare, nonostante tutto. E crediamo che il 2026 per questa truppa non inizierà nel migliore dei modi.

Troppo forte il Manchester City, in generale. Figuriamoci in questo momento così importante della stagione nella quale la formazione allenata da Guardiola è riuscita a creare qualcosa di unico portandosi a due soli punti dalla vetta dell’Arsenal. Sarà testa a testa fino alla fine, crediamo. E, in un momento come questo, pensare che i Citizens, dopo nove vittorie di fila, possano perdere il passo ci pare davvero complicato. Una prova di forza, diversa totalmente tra queste due formazioni, è arrivata lo scorso 6 dicembre, quando si sono affrontate all’Etihad e il City ha vinto tre a zero. Senza storia. Senza nessuna possibilità di un risultato diverso. Magari stavolta qualche difficoltà in più gli uomini di Pep la potrebbero anche trovare, ma alla fine il 2 è scontato. Assicurato. E il 2026 inizierà nel migliore dei modi per una squadra che vuole arrivare in fondo e giocarsi davvero tutto.

Come vedere Sunderland-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Sunderland-Manchester City è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City 1.40 è quotata 1.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.77 su GoldBet e Lottomatica e 1.88 su Snai.

Il pronostico

Sta subendo poco, il City. In generale, migliorando dietro e avendo tutti quegli uomini clamorosi davanti, se non prendi reti allora la vittoria è sempre assicurata o quasi. Stavolta il Sunderland un po’ di imbarazzi difensivi li potrebbe creare, ma Guardiola i tre punti ce li ha in cassaforte comunque.

Le probabili formazioni di Sunderland-Manchester City

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3