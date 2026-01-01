Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggio

Rayo Vallecano-Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Quando si affrontano queste due squadre l’over è un miraggio. E non crediamo che la situazione possa cambiare visto il momento di entrambe e la posizione di classifica. Gli ultimi risultati negativi hanno complicato le cose e quindi la tensione, in questo primo match del 2026, sarà alle stelle.

Il Getafe è avanti di due punti rispetto al Rayo Vallecano. Quindi i padroni di casa sognano il sorpasso prendendosi questa affermazione che potrebbe arrivare magari come successo nell’ultimo scontro diretto in casa, vinto uno a zero. E se, come detto prima, nelle ultime sette sfide non è arrivato l’over, per ritrovare un’affermazione della squadra ospite dobbiamo ancora andare indietro fino al 2019, quindi nove match. Un tabù vero e proprio, una situazione che il Rayo Vallecano conosce bene e della quale potrebbe realmente approfittare.

Mettendo pure la parola fine ad una situazione brutta, dopo 4 sconfitte di fila. Una situazione che come detto prima ha complicato la classifica che adesso deve essere guardata verso il basso piuttosto che verso l’alto. Una situazione che potrebbe tornare comunque più semplice qualora dovesse arrivare una vittoria in questo match.

Come vedere Rayo Vallecano-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Getafe, gara valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.47 su Goldbet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Il pronostico

Gara bloccata, difficile per entrambe. Ma per quanto detto prima il Rayo si potrebbe prendere i tre punti. E così sorpassare in classifica.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Getafe

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Ciss, Valentin; de Frutos, Palazon, Pacha; Garcia.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Kiko, Milla, Arambarri, Martin; Liso, Juanmi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0