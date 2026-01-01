Pronostico Al-Ettifaq-Al Okhdood: è successo una sola volta

Al-Ettifaq-Al Okhdood è una partita valida per dodicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una sola volta è successo nel corso della stagione. E non succederà nuovamente. E cosa è successo una sola volta? Ve lo diciamo subito: Al Okhdood, squadra penultima in classifica, non ha subito gol in questa stagione solo una volta. E infatti, i cinque punti, dimostrano questo.

E infatti l’Al-Ettifaq, ha la strada in discesa. Soprattutto dopo aver fermato l’Al Nassr di Ronaldo – in rimonta – nell’ultima partita del 2025. Una botta di fiducia non indifferente, un colpo grosso, di quelli che sì, possono davvero cambiare le sorti della stagione. Inoltre, nei quattro precedenti nella storia tra queste due squadre, negli ultimi due l’Al-Ettifaq ha vinto, non subendo nemmeno reti. Insomma, tutto lascia presagire ad una facile vittoria. E così sarà.

Come vedere Al-Ettifaq-Al Okhdood in diretta tv e in streaming

Al-Ettifaq-Al Okhdood, in programma venerdì alle 15:35 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Ettifaq è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La partita è indirizzata e, la vittoria dei padroni di casa, dovrebbe anche arrivare senza subire gol. Tre punti che possono cambiare il cammino.

Le probabili formazioni di Al-Ettifaq-Al Okhdood

AL-ETTIFAQ (5-3-2): Rodak; Al Olayan, Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo; Al Ghamdi, Duda, Medran; Wijnaldum, Dembele.

AL OKHDOOD (3-5-2): Portugal; Jawsawi, Gul, Al Salem; Ashi, Pedroza, Petros, Borrell, Abu Abd; Ince, Kramer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0