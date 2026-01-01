Pronostico Al Ahli-Al Nassr: il passo falso è un ricordo

Al Ahli-Al Nassr è una partita valida per dodicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il mezzo passo falso contro l’Al-Ettifaq di un paio di giorni fa è già un ricordo per l’Al Nassr. Che deve vincere questa partita e la vincerà, anche perché l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si è arrampicato a meno due punti. E quindi perdere la testa della classifica, nella prima gara dell’anno, non è un’opzione percorribile.

Ronaldo e soci sono favoriti. Senza dubbio. Nonostante l’Al-Ahli, quarto in classifica, sia una squadra complicata da affrontare e che dimostra di potersi togliere alcune soddisfazioni importanti. Ma parliamo di un Al Nassr col dente avvelenato dopo la rimonta subita nell’ultimo match del 2025. E che ha un Ronaldo in uno stato di salute fisico e mentale straordinario. Un giocatore che segna pure di spalla, colpito dal pallone, e che vuole arrivare a quota mille reti in carriera. Un traguardo davvero unico, straordinario, quasi impensabile. Il problema per i padroni di casa sarà appunto il fatto che una squadra del genere sbaglia una partita ogni tanto. E l’errore c’è stato poco fa, quindi fresco. Pensarne ad un altro è quasi impossibile, oggettivamente, nello spazio di qualche ora.

Come vedere Al Ahli-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Nassr, in programma venerdì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.57 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La gara regalerà almeno tre reti, quindi la combo è assicurata. L’Al Nassr questa partita la vincerà senza dubbio. Con un altro gol di Ronaldo.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Nassr

AL AHLI (4-2-3-1): Al Sanbi; Abdulrhamidi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsari; Al Johani, Atangana; Matheus, Al Buraikin, Galeno; Toney.

AL NASSR (4-4-2): Al Aqidi; Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Al Nasser; Wesley, Angelo, Brozovic, Coman; Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3