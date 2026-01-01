Pronostici Sunderland-Manchester City: marcatore e tiri in porta

Sunderland-Manchester City, la scelta sul possibile marcatore e i tiratori dell’incontro: le opzioni sul tavolo da valutare

Brio offensivo, imprevedibilità e una ritrovata concretezza dalla cintola in giù: il Manchester City è ritornato a fare la voce grossa. Nelle ultime ventiquattro partite gli uomini di Guardiola hanno portato a casa la vittoria in ben diciannove occasioni; gli otto successi consecutivi, parzialmente oscurati dal sorprendente filotto dell’Aston Villa, non possono di certo passare inosservati.

A tutto questo bisogna aggiungere una compattezza difensiva di assoluto livello: quello incassato contro il Nottingham Forest è infatti il solo gol subito nelle ultime cinque partite ufficiali. Contro una squadra come il Sunderland falcidiata dalle assenze a causa della Coppa d’Africa, l’occasione di incamerare altri tre punti contenendo i rischi difensivi è golosa.

Del resto i Black Cats hanno segnato soltanto in tre delle ultime cinque partite scivolando al terzultimo posto nella speciale classifica di Premier dedicata alle squadre con maggior gol all’attivo. L’ago della bilancia per quanto riguarda marcatore e tiratori pende inevitabilmente a favore degli ospiti.

Valutando una soluzione alternativa al ‘solito’ Haaland, occhio a Foden. Il funambolico tuttocampista inglese ha trovato la via del gol in ben sette circostanze (con un XG del 4,53). Sfruttando i movimenti dell’attaccante norvegese, il classe 2000 ha tutte le carte in regola per entrare dentro al campo e ritagliarsi lo spazio per far male alla difesa avversaria: un suo gol è da mettere in preventivo.

Pronostici Sunderland-Manchester City: Foden e Cherki on fire, ma occhio ad una quota

I sette assist dispensati fino a questo momento – uniti al crescente tenore delle prestazioni fornite – proiettano Cherki nel novero dei calciatori potenzialmente più incisivi della partita: la quota che vede l’ex Lione imbucare per un passaggio vincente o ricevere almeno un cartellino ha un suo perché.

Per chiudere, con trentadue tiri totali – undici dei quali indirizzati nello specchio – Reijnders è un altro profilo da monitorare con attenzione. Nel momento in cui si aprono le partite, l’olandese emerge con tutta la sua classe spingendosi in avanti con continuità. Del resto il 3,40 di XG non è un dato fine a se stesso: l’ex Milan ha la grande chance di trovare almeno una volta la porta avversaria.

Foden marcatore plus; Cherki assist o ammonito plus e Reijnders Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,99 su Goldbet.