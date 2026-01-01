Pronostici League Two 1 gennaio: la multipla del giorno di Capodanno

League Two, la lotta per i primi tre posti si fa sempre più avvincente. Il Walsall dopo aver perso la vetta rischia nuovamente in casa del Cambridge.

Il match clou della 24esima giornata di League Two, interamente in programma nel giorno di Capodanno, si gioca all’Abbey Stadium di Cambridge. I padroni di casa, gli U’s, tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote al Walsall, squadra che si appena vista soffiare il primo posto in classifica in seguito all’inaspettata sconfitta casalinga di lunedì scorso con l’Oldham Athletic (1-2). La lunga serie positiva dei Saddlers, che in campionato durava ininterrottamente da metà novembre, si è conclusa pochi giorni fa a causa di un gol subito in pieno recupero, quando ormai il pareggio sembrava inevitabile.

Un possibile campanello d’allarme oppure un banale incidente di percorso? Di sicuro non sarà semplice, per il Walsall, ricominciare a vincere contro un avversario che in casa ha perso solo una volta. E che, soprattutto, non conosce sconfitta da fine ottobre. Il Cambridge, in virtù di questo filotto, è tornato a respirare aria di playoff ed è a soli 5 punti dalla promozione diretta. Si può dunque dare fiducia agli U’s, che tra l’altro si sono aggiudicati gli ultimi tre incontri con i Saddlers. Chi certamente si augura un possibile ko del Walsall è il Bromley, volato in testa dopo l’ultimo turno: i Ravens, vittoriosi sul campo del Crawley Town, hanno fatto registrare la quinta vittoria di fila e difficilmente si fermeranno nel match casalingo con il Newport County. Immaginiamo una comoda vittoria dei padroni di casa, imbattuti davanti ai propri tifosi.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra squadra che potrebbe iniziare il nuovo anno con il piede giusto è il Barnet, reduce da una scintillante prestazione in trasferta contro il Bristol Rovers (0-2). Le Bees credono ancora nei playoff pur essendo a -6 dalla settima e mettono nel mirino altri tre punti nel match con il Crawley Town, a secco di vittorie da ottobre ed alle prese con una delle difese più battute del torneo. Basti pensare che la loro porta non rimane inviolata da oltre due mesi.

Nel gruppo di testa troviamo anche il Salford, imbattuto da sei giornate e che prima del pareggio ad occhiali di lunedì scorso con il Fleetwood Town aveva infilato ben tre successi consecutivi. Gli Ammies sono senza subbio una delle squadre più in forma della League Two ma la trasferta di Barrow cela numerose insidie: dopo due clean sheet il Salford potrebbe tornare ad incassare gol. Non dovrebbero mancare le emozioni neppure in Crewe Alexandra-Cheltenham, due squadre che non stanno eccellendo in fase di non possesso palla.

League Two: possibili vincenti

Cambridge (in Cambridge-Walsall)

Bromley (in Bromley-Newport)

La partita da almeno tre gol complessivi

Barnet-Crawley Town

League Two: le partite da almeno un gol per squadra

Barrow-Salford

Crewe Alexandra-Cheltenham

La partita da meno di tre gol complessivi

Cambridge-Walsall

Comparazione quote

La vittoria del Cambridge è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.12 su Sportbet. Il segno “Gol” in Barrow-Salford è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

