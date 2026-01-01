Pronostici League One 1 gennaio: trasferta complicata per la prima della classe

League One, nel giorno di Capodanno va in scena l’intera 24esima giornata. Il Cardiff capolista insegue la terza vittoria di fila ma non sarà semplice contro il Wycombe.

Quello di Capodanno è un altro giorno “sacro” per il calcio inglese. Soprattutto per le serie minori. La League One, la terza categoria del sistema calcistico – l’equivalente della nostra Serie C, per fare un paragone – è una delle grandi protagoniste del primo dell’anno.

Stavolta va in scena l’intera ventiquattresima giornata: c’è sempre bagarre ai piani alti, anche se il Cardiff capolista con le ultime due vittorie casalinghe (Exeter e Stevenage) ha dimostrato ancora una volta di essere la favorita numero uno per la promozione diretta.

Il club gallese si è immediatamente risollevato dopo la sconfitta prenatalizia nello scontro diretto con il Lincoln, volando a +4 sulla terza (soltanto le prime due verranno promosse direttamente in Championship). I Bluebirds in questo turno affronteranno in trasferta una squadra che sta avendo risultati contrastanti, il Wycombe. Discontinuità sta allontanando sempre di più i Chairboys dalla zona playoff (ora sono a -8 dalla sesta, pur avendo giocato una partita in più). Questo però non significa che filerà tutto liscio per il Cardiff: il Wycombe, infatti, ha perso solo tre volte nelle 15 partite con Michael Duff in panchina e davanti al proprio pubblico ha castigato avversari di un certo calibro come Bolton e Lincoln. Ipotizziamo, dunque, un match meno scontato del previsto, in cui i gol non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra. Del resto, 10 delle ultime 12 partite dei gallesi sono terminate con più di due reti complessive.

Le previsioni sulle altre partite

In zona retrocessione il Port Vale sta precipitando, giornata dopo giornata, verso la League Two. I Valiants non vincono da settembre e dopo la terza sconfitta consecutiva (1-0 in casa del Bradford) sono rimasti inchiodati all’ultimo posto, scivolando a -11 dalla quartultima. Per la salvezza servirà un miracolo.

Di questa situazione può approfittarne il Blackpool, che grazie ad una serie di 3 vittorie di fila (4 nelle ultime 5) si è allontanato dalla zona rossa: i Seasiders hanno tutte le carte in regola per uscire con i tre punti in tasca anche dalla trasferta di Port Vale. Dovrebbe ottenere un risultato positivo anche il Luton Town, impegnato fuori casa contro l’Exeter. Gli Hatters, rinvigoriti grazie ai due successi di fila con Wycombe e Leyton Orient, riusciranno con ogni probabilità a scardinare una delle difese in assoluto meno perforate della League One puntando sul loro attacco prolifico (33 gol realizzati finora).

Tra le squadre che sognano la promozione c’è pure il Bolton, attualmente sesto in classifica ed in zona playoff. I Trotters però hanno incassato due sconfitte nelle ultime tre giornate, perdendo un po’ di terreno: la vittoria è d’obbligo contro il Doncaster penultimo in classifica, nonché squadra con la peggior difesa del torneo con la bellezza di 40 gol subiti. Non ci si dovrebbe annoiare neppure nella sfida tra Rotherham e Peterborough United: gli ospiti, a metà classifica, possono sfruttare le lacune dei Millers, discontinui e vulnerabili in fase di non possesso. Una potenziale gara da “under”, infine, è quella tra Wigan e Barnsley: il numero dei gol totali è stato inferiore a tre in cinque delle ultime sei partite dei Latics.

League One: possibili vincenti

Blackpool o pareggio (in Port Vale-Blackpool)

Luton Town o pareggio (in Exeter-Luton Town)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Doncaster-Bolton

Rotherham-Peterborough United

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Doncaster-Bolton

Wycombe-Cardiff

La partita da meno di tre gol complessivi

Wigan-Barnsley

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Wycombe-Cardiff è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Wigan-Barnsley è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

