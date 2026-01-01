Pronostici Championship 1 gennaio: riscatto immediato nel primo turno dell’anno solare

Championship, nel primo giorno dell’anno la cadetteria inglese ritorna con un’altra carrellata di partite. Il Coventry di Frank Lampard tenterà di dimenticare il ko con l’Ipswich.

Il Coventry di Frank Lampard resta saldamente al comando della classifica di Championship, con un margine rassicurante di 10 punti sulla terza. Gli Sky Blues però hanno appena rimediato la terza sconfitta in campionato. Nell’ultima giornata del 2025 l’Ipswich Town terzo gli ha impartito un’altra lezione, a distanza di pochi giorni dal sonoro 3-0 dell’andata. Stavolta i Tractor Boys, grazie ad una prestazione di grande personalità, sono andati a vincere alla Building Society Arena (0-2), impianto che nessuno finora era riuscito a violare. Il Coventry, infatti, fino a lunedì scorso era imbattuto tra le mura amiche.

Gli uomini di Lampard non hanno mai perso due gare consecutive in stagione e difficilmente commetteranno un altro passo falso nel match di Charlton, contro una squadra al momento impelagata nella lotta per non retrocedere e reduce da due sconfitte di fila.

Il Coventry, del resto, poco più di un mese fa ha già battuto gli Addicks (3-1), approfittando delle lacune difensive della formazione di Nathan Jones. Non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti neppure l’Ipswich Town, diventato una sorta di kryptonite per la capolista. I Tractor Boys sono rientrati prepotentemente in corsa per il secondo posto e nel primo turno del 2026 potrebbero operare il sorpasso sul Middlesbrough secondo, ora distante appena due lunghezze.

Non riserverà grosse sorprese la sfida con l’Oxford United terzultimo: a Portman Road l’Ipswich Town segna con una certa costanza (22 reti e 1,75 xG creati a partita), motivo per cui potrebbe essere una serata complicata per gli U’s, che fuori casa hanno incassato 16 gol in dodici gare. Tra le possibili vincenti del turno del 1 gennaio anche il Preston, che con una vittoria potrebbe rimettere piede in zona playoff e scacciare la crisi: i Lilywhites, che da dicembre in poi hanno vinto solo una volta in sei giornate, possono riscattarsi con il derelitto Sheffield Wednesday, sostanzialmente già spacciato per via della pesante penalizzazione (è ultimo a -7).

Le previsioni sulle altre partite

Il Southampton, una delle tre retrocesse dalla Premier League, continua ad arrancare. Con il pareggio di Birmingham sono diventate 4 le partite senza vittorie dei Saints, sempre più distanti dalla zona playoff. Ciò che preoccupa maggiormente, però, è la loro permeabilità difensiva: nelle ultime 7 non hanno mai tenuto la porta inviolata. E difficilmente ci riusciranno nel match casalingo con il Millwall.

Si preannuncia molto combattuto, infine, l’incontro tra Swansea e West Bromwich, due squadre che attualmente gravitano nella parte destra della classifica, pur lontane dalla zona rossa. Leggera preferenza per i gallesi, che in casa non perdono da fine novembre, in un match che non dovrebbe riservare più di due gol totali.

Championship: possibili vincenti

Ipswich Town (in Ipswich Town-Oxford United)

Coventry (in Charlton-Coventry)

Preston North End (in Preston North End-Sheffield Wednesday)

La partita da almeno tre gol complessivi

Ipswich Town-Oxford United

Championship: la partita da almeno un gol per squadra

Southampton-Millwall

La partita da meno di tre gol complessivi

Swansea-West Bromwich

Comparazione quote

La vittoria del Coventry è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. Il segno “Gol” in Southampton-Millwall è quotata invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

