Pronostici Brentford-Tottenham: marcatore e tiri in porta

Brentford-Tottenham, le dritte su possibile marcatore e tiratori della gara in programma questa sera

Protagonisti di uno dei due derby londinesi in programma, Brentford e Tottenham dovrebbero dar vita ad una gara piuttosto vibrante e con rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Con qualche meccanismo da oliare dalla cintola in giù, le due squadre si presentano alla prima gara dell’anno solare con un bagaglio di certezze ancora tutto da costruire.

Tra queste, risulta piuttosto difficile per gli Spurs prescindere da Richarlison. L’attaccante brasiliano – che Frank tende ad utilizzare come falso nueve, ha centrato il bersaglio grosso in ben sette occasioni in Premier League.

Un bottino di sicuro rispetto anche perché maturato a fronte di un XG complessivo del 3,87; abituato ad agire a fari spenti per inserirsi con il timing propizio, il funambolico jolly degli Spurs rappresenta una candidatura importante alla voce quasi marcatore vista

Pronostici Brentford-Tottenham: la scelta sui tiratori del match

Piuttosto sfortunato nonostante le diverse occasioni che è stato in grado di ritagliarsi, Randal Kolo Muani non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta difeso da Kelleher: l’Expected Gol medio di 0,98 tiri in porta a match è una garanzia sotto questo punto di vista.

Per chiudere il cerchio – analizzando le possibili trame offensive dei padroni di casa – da non trascurare poi i nomi di Schade e Damsgaard: il primo ha centrato la porta in sedici occasioni (a fronte dei ventinove tiri complessivi), il secondo è in grado di rendersi pericoloso con inserimenti guizzanti.

Richarlison quasi marcatore plus; Kolo Muani, Damsgaard e Schade Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,75 su Goldbet.