I pronostici di giovedì 1 gennaio: Premier League, Championship, League One e League Two

I pronostici di giovedì 1 gennaio, come da tradizione a Capodanno scendono in campo i campionati di Premier League, Championship, League One e League Two

Sarà un Capodanno come da tradizione ricco di partite nei campionati inglesi: ci sono quattro partite di Premier League e i turni di campionato in Championship, League One e League Two.

Il Liverpool di Slot in ripresa nell’ultimo periodo ha le carte in regola per superare anche il Leeds penalizzato dall’infortunio in difesa di Rodon. Trasferta non semplice per il Manchester City in casa del Sunderland, ma i tre punti dovrebbero comunque arrivare. Promette gol la sfida tra Brentford e Tottenham.

I pronostici sulle altre partite

Il Coventry di Frank Lampard resta saldamente al comando della classifica di Championship, con un margine rassicurante di 10 punti sulla terza. Gli Sky Blues però hanno appena rimediato la terza sconfitta in campionato. Nell’ultima giornata del 2025 l’Ipswich Town terzo gli ha impartito un’altra lezione, a distanza di pochi giorni dal sonoro 3-0 dell’andata. Stavolta i Tractor Boys, grazie ad una prestazione di grande personalità, sono andati a vincere alla Building Society Arena (0-2), impianto che nessuno finora era riuscito a violare. Il Coventry, infatti, fino a lunedì scorso era imbattuto tra le mura amiche.

Gli uomini di Lampard non hanno mai perso due gare consecutive in stagione e difficilmente commetteranno un altro passo falso nel match di Charlton, contro una squadra al momento impelagata nella lotta per non retrocedere e reduce da due sconfitte di fila.

Il Coventry, del resto, poco più di un mese fa ha già battuto gli Addicks (3-1), approfittando delle lacune difensive della formazione di Nathan Jones. Non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti neppure l’Ipswich Town, diventato una sorta di kryptonite per la capolista. I Tractor Boys sono rientrati prepotentemente in corsa per il secondo posto e nel primo turno del 2026 potrebbero operare il sorpasso sul Middlesbrough secondo, ora distante appena due lunghezze.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Southampton-Millwall, Championship, ore 16:00

Vincenti

IPSWICH TOWN (in Ipswich Town-Oxford United, Championship, ore 16:00)

(in Ipswich Town-Oxford United, ore 16:00) PRESTON (in Preston-Sheffield Wednesday, Championship, ore 16:00)

(in Preston-Sheffield Wednesday, ore 16:00) MANCHESTER CITY (in Sunderland-Manchester City, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rotherham-Peterborough , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Ipswich Town-Oxford United , Championship, ore 16:00

, Championship, ore 16:00 Liverpool-Leeds, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Wycombe-Cardiff , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Doncaster-Bolton , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Brentford-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Swansea City-West Bromwich, Championship, ore 16:00