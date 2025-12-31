Pronostico Sudan-Burkina Faso, duello per il secondo posto: ma entrambe potrebbero far festa

Sudan-Burkina Faso è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

In questo gruppo l’Algeria, che ha fatto due su due, è già certa del primo posto. Da questa sfida uscirà invece la seconda classificata – che agli ottavi di finale affronterebbe la prima del gruppo F, verosimilmente una tra Camerun e Costa d’Avorio – sebbene entrambe abbiano buone chance di finire tra le 4 migliori terze se le cose non dovessero mettersi bene. Sì, perché Sudan e Burkina Faso sono appaiate a quota 3 punti (i burkinabé sono davanti per via di una migliore differenza reti), bottino che ad oggi basterebbe per guadagnarsi il “paracadute” del ripescaggio.

Il Sudan sarebbe praticamente qualificato con un pareggio. Fondamentale la vittoria ottenuta nella seconda giornata sulla Guinea Equatoriale, gara decisa da un’autorete del difensore del Torino Coco (0-1).

I Falchi di Jediane, pur scegliendo di giocare di rimessa, hanno saputo contenere egregiamente gli attacchi avversari conquistando un successo pesantissimo. E per la prima volta dal 2012 hanno concrete possibilità di avanzare alla fase ad eliminazione diretta.

Quella con la Guinea Equatoriale è stata la seconda vittoria del Sudan nella fase finale di Coppa d’Africa nelle 14 partite disputate dalla mitologica edizione del 1970, che si aggiudicarono proprio i Falchi di Jediane.

Il Burkina Faso invece è reduce dalla sconfitta di misura con la più quotata Algeria (1-0). Un match in cui gli uomini di Brama Traoré non hanno affatto demeritato, fallendo però numerose occasioni per riportare il risultato in parità. Contro i nordafricani non è riuscita la clamorosa rimonta a cui avevamo assistito nel primo match con la Guinea Equatoriale, ribaltata nei minuti di recupero (2-1). Battendo il Sudan, gli Stalloni sarebbero sicuri di accedere per la quarta volta consecutiva agli ottavi della Coppa d’Africa.

Come vedere Sudan-Burkina Faso in diretta tv e in streaming

La sfida Sudan-Burkina Faso, in programma mercoledì alle 17:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Comparazione quote

La vittoria del Burkina Faso è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.39 su Sportbet.

Il pronostico

L’atteggiamento battagliero del Sudan ha pagato dividendi nella sfida con la Guinea Equatoriale. Potrebbe tuttavia non bastare contro una selezione più qualitativa come il Burkina Faso, che in attacco può contare su elementi del calibro di Ouattara o Bertrand Traoré, entrambi protagonisti in Premier League. La vittoria degli Stalloni non sembra essere in discussione: segno 2 da abbinare all’under 2,5.

Le probabili formazioni di Sudan-Burkina Faso

SUDAN (4-3-3): Elneel; Barglan, Saeed Ahmed, Karshoum, Khamis; Khidir, Omer, Taifour; Abdallah, Eisa, Abdelrahman.

BURKINA FASO (4-3-3): Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangaré, Ouédraogo, Zougrana; B. Traoré, Kaboré, Ouattara.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2