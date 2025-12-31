Pronostico Mozambico-Camerun: prima storica qualificazione a un passo

Mozambico-Camerun è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria conquistata domenica scorsa contro il Gabon non verrà dimenticata facilmente in Mozambico. I Mambas, infatti, erano chiamati a sfatare quella che ormai era diventata una vera e propria maledizione: in diciassette partecipazioni alla fase finale della Coppa d’Africa non erano riusciti neppure a vincere una partita.

Motivo per cui il rocambolesco 3-2 ottenuto contro Aubameyang e compagni ha avuto un sapore davvero speciale. Il trascinatore della selezione guidata da Chiquinho Conde è stato Catamo, il giocatore più rappresentativo di questa rappresentativa nonché protagonista da qualche stagione dello strepitoso ciclo dello Sporting CP in Portogallo.

Oltre a segnare uno dei tre gol, il classe 2001 ha fornito l’assist a Bangal, attaccante che milita nella nostra Serie D con il Mestre. Il Mozambico adesso è vicino ad un traguardo storico: se i Mambas dovessero riuscire nell’impresa di battere il Camerun nella terza ed ultima giornata avrebbero accesso per la prima volta nella storia alla fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale. Sono tuttavia molto alte le possibilità di qualificarsi agli ottavi anche se dovessero pareggiare o addirittura perdere: il Mozambico attualmente guida la mini-classifica delle migliori terze e con 3 punti ha buone chance di proseguire la propria avventura anche in caso di sconfitta.

Camerun, duello a distanza con gli ivoriani

I Leoni Indomabili invece di punti ne hanno 4, frutto della vittoria all’esordio con il Gabon (1-0) e del pareggio nello scontro diretto di domenica scorsa con la Costa d’Avorio (1-1).

Una gara equilibratissima quella con gli Elefanti, giocata ad alta intensità da entrambe le squadre. Ivoriani e camerunensi al momento sono appaiati al primo posto nel gruppo F e si contenderanno il primato nell’ultima giornata, a distanza.

Può comunque ritenersi soddisfatto, finora, il commissario tecnico David Pagou, che prima dell’arrivo in Marocco aveva fatto discutere per via di alcune esclusioni eccellenti, tra cui quella dell’attaccante Aboubakar. La stella della selezione, Mbeumo del Manchester United, è ancora a secco di gol: l’unica rete segnata dal Camerun in questa Coppa d’Africa (contro la Costa d’Avorio i Leoni Indomabili hanno beneficiato di un’autorete) porta la firma di Eyong, centravanti del Levante.

Il pronostico

Il Mozambico viaggia sulle ali dell’entusiasmo e dopo aver messo in difficoltà la Costa d’Avorio e battuto a sorpresa il Gabon non stenderà il tappeto rosso neppure ad una selezione quotata come il Camerun. Immaginiamo una partita molto tirata, che i Leoni Indomabili – sempre vincente negli ultimi sette precedenti con i Mambas – dovrebbero comunque riuscire ad aggiudicarsi. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Mozambico-Camerun

MOZAMBICO (4-2-3-1): Siluane; Calila, Mexer, Mandava, Langa; Guima, Amade; Catamo, Domingues, Witi; Bangal.

CAMERUN (3-4-2-1): Epassy; Malone, Kotto, Tolo; Dina Ebimbe, Baleba, Avom, Yongwa; Namaso, Mbeumo; Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1