Pronostico Liverpool-Leeds: Slot comincia come ha chiuso

Liverpool-Leeds è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha vissuto momenti molto difficili il Liverpool in questa fase finale di 2025. Momenti davvero complicati. Ma adesso, visto che parliamo di una squadra che ha raccolto otto risultati utili di fila, possiamo dire che il peggio è decisamente alle spalle. E anche la classifica, nonostante i campioni in carica siano ancora lontani dalla vetta (ormai non più raggiungibile) adesso sorride.

I Reds affronteranno una delle formazioni maggiormente in forma: il Leeds ha chiuso l’anno solare – visto che si gioca il giorno di Capodanno – con la bellezza di un filotto di cinque partite senza sconfitte. Una striscia che comunque è destinata a interrompersi in questo momento, visto che il Liverpool – che come detto prima sta bene ma proprio bene – ha tutta l’intenzione intanto di rimanere dentro la zona Champions League e poi, nel caso cercare di rosicchiare dei punti a quelle che stanno davanti, anche se come spiegato prima, per noi, Arsenal e City non possono essere più raggiunte. Comunque, rimanendo nel tema di questo match, è evidente che Slot parta con tutti i favori del pronostico e che non sembra essere intenzionato a mollare la presa nonostante l’assenza di Salah in Coppa d’Africa. In questo caso Slot ha deciso di puntare su Chiesa e l’italiano sta dando le risposte che servono. Insomma, una vittoria assicurata.

Come vedere Liverpool-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Leeds è in programma giovedì alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.53 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Liverpool vincente e striscia positiva che rimarrà aperta per gli uomini di Slot. Si può anche andare di combo in questo caso visto che, oltre l’affermazione dei padroni di casa, ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Liverpool-Leeds

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

LEEDS (3-5-2): Perri; Bogle, Struijk, Bijol, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Tanaka; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1