Pronostico Guinea Equatoriale-Algeria: tre volte su tre

Guinea Equatoriale-Algeria è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Algeria già sicura del primo posto nel girone E della Coppa d’Africa dopo due vittorie in altrettante partite; Guinea Equatoriale già sicura dell’eliminazione per via delle due sconfitte che sono arrivate fino al momento. Insomma, in questo match è tutto deciso e quindi ci aspettiamo un po’ di divertimento.

Di certo, questo, potrebbe arrivare nel secondo tempo. Nei tre confronti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni la prima parte di gara si è sempre conclusa sullo zero a zero. Un risultato – la X primo tempo – che potrebbe anche venire fuori nella serata dell’ultimo dell’anno. Sì, perché le motivazioni non ci sono né da un lato e nemmeno dall’altro e l’Algeria, inoltre, non ha nemmeno subito un gol in questa primissima parte di manifestazione. E quindi l’obiettivo è anche quello di mantenere la porta inviolata.

Una gara che quindi si potrebbe davvero accendere nei secondi 45 minuti, così com’è successo nelle scorse partite.

Come vedere Guinea Equatoriale-Algeria in diretta tv e streaming

La sfida Guinea Equatoriale-Algeria gara valida per la terza giornata di Coppa d’Africa, è in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 17 Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Tre volte su tre è già venuto fuori. Andiamo per quattro volte su quattro. Una X primo tempo che ci pare sicura, una vittoria dell’Algeria di Petkovic, senza subire gol, che si potrebbe materializzare nella seconda parte di gara.

Le probabili formazioni di Guinea Equatoriale-Algeria

GUINEA EQUTORIALE (4-1-4-1): Owono; Akapo, Orozco, Coco, Anieboh; Mascarell, Ganet, Machin; Salvador, Miranda, Nsue.

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boulbina, Chaibi; Moussa, Amoura, Bounedjah.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1