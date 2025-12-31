Pronostico Gabon-Costa d’Avorio: qualificazione e secondo clean sheet

Gabon-Costa d’Avorio è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La Costa d’Avorio ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto con il Camerun ed ha allungato la serie positiva in gare ufficiali, che va avanti ininterrottamente da novembre 2024 (escluse le amichevoli). Conquistare il primo posto nel gruppo F, tuttavia, non sarà una passeggiata per i campioni d’Africa in carica. Il mancato successo con i Leoni Indomabili rimanda tutto all’ultima giornata, con le due favorite per la vittoria del girone appaiate a quota 4 punti e pronte a sfidarsi a distanza.

Mentre il Camerun se la vedrà con il sorprendente Mozambico, ancora in piena corsa per la qualificazione, gli Elefanti cercheranno di approfittare di un possibile passo falso delle due inseguitrici aggiudicandosi la sfida con il Gabon, inchiodato all’ultimo posto con zero punti e di fatto già eliminato. La Costa d’Avorio fino a questo momento ha ottenuto una vittoria e un pareggio, pur producendo il minimo sforzo: 1-0 con il Mozambico all’esordio – gol decisivo del talento del Manchester United Diallo – e 1-1 con il Camerun, con il giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta di nuovo a segno.

Delusione enorme invece per il Gabon, che alla vigilia del torneo era considerato dagli addetti ai lavori come una potenziale outsider. Al contrario, le Pantere sono già fuori dai giochi dopo le prime due partite, uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa, senza neppure il “paracadute” del ripescaggio come migliore terza. Dopo aver perso 1-0 con il Camerun nella prima giornata, Aubameyang e compagni si sono arresi 3-2 al Mozambico, che fino a domenica scorsa non aveva mai vinto una partita in diciassette partecipazioni alla Coppa d’Africa. Spedizione completamente fallimentare quella gabonese, chiamata ad una reazione d’orgoglio nell’ultimo match.

Come vedere Gabon-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

La sfida Gabon-Costa d’Avorio, in programma mercoledì alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Le motivazioni della Costa d’Avorio sono ovviamente maggiori. Inoltre gli Elefanti possono contare su una difesa di ferro, che in 180 minuti ha subito soltanto 4 tiri in porta (unico gol subito un’autorete). Contro il Gabon dovrebbe arrivare il secondo clean sheet.

Le probabili formazioni di Gabon-Costa d’Avorio

GABON (4-3-3): Mbaba; Oyono, Manga, Lemina, Ekomie; Poko, N’Dong, Kanga; Babicka, Aubameyang, Bouanga.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, N’Dicka, Konan; Kessié, S. Fofana, Sangaré; Diomande, Bayo, Diallo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1