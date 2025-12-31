Pronostico Crystal Palace-Fulham: si ferma la caduta libera

di

Crystal Palace-Fulham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Una vera e proprio caduta libera quella del Palace, in piena crisi di gioco e di risultati e che ha chiuso un 2025 che rimarrà comunque nella storia con una sconfitta interna contro il Tottenham. L’inizio dell’anno, però, regala un’altra possibilità interna contro il Fulham.

Pronostico Crystal Palace-Fulham
Che, invece, con due affermazioni nelle ultime due uscite – ottima quella in trasferta sul campo del West Ham – ha raggiunto appunto Mateta e compagni in classifica. I bianconeri è evidente si stiano divertendo e approcceranno a questa partita senza particolari tensioni di classifica. Parliamo di una squadra che naviga a metà e che non ha nessuna possibilità di essere risucchiata nelle zone calde.

Testa libera, però, non sempre vuole dire riuscire a fare risultato. Testa libera vuole dire sì scendere in campo senza problematiche di sorta ma il Crystal Palace vuole ritornare a gioire e regalare ai propri tifosi un 2026 con un inizio da urlo. Se andiamo poi a guardare quelle che sono le qualità tecniche dei padroni di casa, crediamo fortemente che prima o poi questa squadra debba per ovvi motivi riprendersi. E quale giorno migliore se non il primo del nuovo anno?

Come vedere Crystal Palace-Fulham in diretta tv e in streaming

Come vedere Crystal Palace-Fulham
La sfida Crystal Palace-Fulham è in programma giovedì alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica  e 1.73 su Snai.

Il pronostico

Tornerà alla vittoria, dopo cinque partite senza successi, il Crystal Palace. Per il Fulham, invece, una partita negativa che non metterà a rischio niente nel proprio cammino. Ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fulham

CRYSTAL PALACE  (3-4-2-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Clyne, Hughes, Whartin, Mitchell; Devenny, Pino; Mateta.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
