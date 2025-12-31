Pronostico Crystal Palace-Fulham: si ferma la caduta libera

Crystal Palace-Fulham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Una vera e proprio caduta libera quella del Palace, in piena crisi di gioco e di risultati e che ha chiuso un 2025 che rimarrà comunque nella storia con una sconfitta interna contro il Tottenham. L’inizio dell’anno, però, regala un’altra possibilità interna contro il Fulham.

Che, invece, con due affermazioni nelle ultime due uscite – ottima quella in trasferta sul campo del West Ham – ha raggiunto appunto Mateta e compagni in classifica. I bianconeri è evidente si stiano divertendo e approcceranno a questa partita senza particolari tensioni di classifica. Parliamo di una squadra che naviga a metà e che non ha nessuna possibilità di essere risucchiata nelle zone calde.

Testa libera, però, non sempre vuole dire riuscire a fare risultato. Testa libera vuole dire sì scendere in campo senza problematiche di sorta ma il Crystal Palace vuole ritornare a gioire e regalare ai propri tifosi un 2026 con un inizio da urlo. Se andiamo poi a guardare quelle che sono le qualità tecniche dei padroni di casa, crediamo fortemente che prima o poi questa squadra debba per ovvi motivi riprendersi. E quale giorno migliore se non il primo del nuovo anno?

Come vedere Crystal Palace-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Fulham è in programma giovedì alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tornerà alla vittoria, dopo cinque partite senza successi, il Crystal Palace. Per il Fulham, invece, una partita negativa che non metterà a rischio niente nel proprio cammino. Ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fulham

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Clyne, Hughes, Whartin, Mitchell; Devenny, Pino; Mateta.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1