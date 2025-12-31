Pronostici Mozambico-Camerun: marcatore e tiri in porta

Pronostici Mozambico-Camerun, ecco marcatore e tiri in porta di una partita decisiva per il passaggio del turno del gruppo F. Le scelte

Il Camerun per il momento è primo in classifica con quattro punti conquistati dopo due giornate; il Mozambico, invece, di punti ne ha tre e sa benissimo di doversi giocare il tutto per tutto in questa partita. Serve solamente una vittoria a questa nazionale perché la Costa d’Avorio avrà un impegno agevole contro il Gabon.

Lo sappiamo tutti che in questo match c’è una squadra favorita. Lo sappiamo tutti che le qualità della rosa camerunensi sono nettamente superiori a quelle del mozambicani. Che hanno sì vinto una partita ma che oggettivamente hanno davvero pochissime possibilità di venire a capo di questa partita che si preannuncia abbastanza indirizzata. Ed è per questo motivo che le nostre scelte sugli uomini che potrebbero essere decisivi pendono verso una sola parte. Andiamo a vederli insieme, adesso.

Pronostici Mozambico-Camerun: gli uomini decisivi

E’ arrivato il momento per Kofane, attaccante camerunense del Bayer Leverkusen, di trovare il primo gol in questa manifestazione. Contro la Costa d’Avorio ha giocato 73 minuti ed è stato uno dei migliori in campo. Un elemento che ha delle qualità fisiche e tecniche che possono esplodere in qualunque momento del match. Un giocatore completo al quale manca solo il gol che potrebbe senza dubbio arrivare in questa partita.

Questione tiri in porta, invece: alle spalle dell’uomo citato prima dovrebbe giocare Mbeumo del Manchester United. E si sa, nel momento in cui vieni scelto per difendere certi colori allora delle qualità importanti ce le devi avere per forza. Una conclusione dentro lo specchio ci pare possa essere scontata per un giocatore del genere. L’ultimo uomo che invece entra in questa multipla è Bangal del Mozambico. A segno nella vittoria sul Gabon, è un attaccante che gioca nella Serie D italiana, nel Mestre. E quindi oggettivamente contro le difese forti (dalle nostre parti tutti, anche in D, hanno una fase difensiva importante) sa già come si fa.

Ricapitolando: Kofane marcatore plus, Mbeum over 0,5 tiri in porta plus hanno un valore su Goldbet di 2,74 volte la posta. Non c’è ancora la quota di Bangal over 0,5 tiri in porta plus, da aggiungere in caso successivamente.