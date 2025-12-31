Pronostici Liverpool-Leeds: marcatore e tiri in porta

Liverpool-Leeds, i pronostici del match: le dritte sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro
Con tanti indizi che lasciano presagire una partita piuttosto frizzante, Liverpool e Leeds si affrontano nel match che inaugura l’anno solare di Premier League. Al secondo posto per numero di partite terminate con almeno tre gol complessivi (ben dodici, alle spalle soltanto del Manchester City), alle due squadre potrebbe bastare solo un tempo per trovare la via della rete.
In una lista marcatori destinata ad essere piuttosto nutrita campeggia a caratteri cubitali il nome di Ekitike. Già a segno in otto occasioni in Premier League – per un XG complessivo di 4,77 – l’attaccante francese è sempre più al centro dello scacchiere tattico di Arne Slot viste anche le assenze causate dall’inizio della Coppa d’Africa.
Contro una difesa non proprio ermetica come quella guidata da Struijk e compagni – che peraltro ha evidenziato una certa difficoltà a leggere le imbucate centrali – l’occasione per Ekitike sembra essere propizia.
Interessanti poi gli Over 0,5 tiri in porta plus di Szoboszlai (ben trentuno tiri totali, undici dei quali nello specchio) e di Calvert-Lewin, a segno in ben sette circostanze nelle ultime sei partite.
Pronostici Liverpool-Leeds: un tiratore a sorpresa
Tra i punti di forza degli ospiti c’è sicuramente la capacità di capitalizzare le situazioni di calcio da fermo. Il Leeds guida infatti la speciale classifica non solo per gol segnati su palla inattiva (ben dodici dall’inizio della stagione) ma anche per XG creati (0,51 a match, come informa Sporting Life).
Visto che il Liverpool ha già incassato ben dodici gol da corner o punizioni (l’ultimo, in ordine di tempo, la scorsa settimana), l’ipotesi che Bijol inquadri almeno una volta lo specchio di porta avversario è tutto fuorché una chimera.
Ekitike marcatore plus; Calvert Lewin, Bijol e Szoboszlai Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 15,91 su Goldbet.