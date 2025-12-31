Pronostici Guinea Equatoriale-Algeria: marcatore e tiri in porta

Pronostici Guinea Equatoriale-Algeria: in una partita dove tutto è deciso ecco le scelte per marcatore e tiri in porta. Gli uomini decisivi

L’Algeria dell’ex allenatore tra le altre, pure della Lazio, Petkovic, ha già staccato con un turno d’anticipo e con la certezza del primo posto nel girone il pass per la fase a eliminazione diretta di questa Coppa d’Africa.

La Guinea Equatoriale invece, con un turno d’anticipo, sa già che dopo questa partita tornerà a casa, visto che con zero punti conquistati fino al momento è già sicura dell’eliminazione. Insomma, potrebbe pure venire fuori un match molto divertente – anche se noi abbiamo dubbi su questo – ma sicuramente l’Algeria, per via della questione difensiva (zero gol subiti), parte con tutti i favori del pronostico e vorrebbe, pure, anche prendersi un’altra vittoria. Ci pare quindi un match indirizzato. E andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero prendere i meriti di un’altra affermazione.

Pronostici Guinea Equatoriale-Algeria, le scelte

Crediamo possa segnare solamente l’Algeria in questo match. E Amoura, attaccante del Wolfsburg, è l’uomo che ha maggiori potenzialità – visto che gioca nel cuore dell’attacco – di trovare la via del gol. Un giocatore importante, uno di quelli che sì, sono in grado di poter fare sempre la differenza. In poche parole ecco fatta la prima scelta.

Questione tiri in porta, invece. Con Mahrez che dovrebbe per una questione di turnover partire dalla panchina, i riflettori a destra se li dovrebbe prendere Moussa, un giocatore che ha nelle corde non solo il saltare l’uomo ma anche trovare la conclusione dentro i pali. Da lui ci aspettiamo, vista anche la quota molto alta, almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. A chiudere il cerchio è Miranda della Guinea Equatoriale. Da lui un solo tiro.

Quindi: Amoura marcatore plus, Moussa over 1,5 tiri in porta plus e Miranda over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 17,67 volte la posta.