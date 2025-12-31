Pronostici Gabon-Costa D’Avorio: marcatore e tiri in porta

Pronostici Gabon-Costa D’Avorio: i campioni in carica si giocano l’accesso alla fase a eliminazione diretta contro una formazione già eliminata. I nostri uomini

Se la deve giocare all’ultimo turno la Costa D’Avorio, ma con un Gabon già eliminato, basta la vittoria alla squadra campione in carica per prendersi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Quindi oggettivamente, il risultato finale di questa partita, ci pare possa essere ben scritto, senza nessuna possibilità che le cose possano andare in maniera diversa.

Detto questo, nell’articolo che state leggendo, parliamo degli uomini che nel corso dei 90minuti si potrebbero rivelare decisivi. Insomma, gente che sa come buttare la palla in fondo al sacco, gente che in qualsiasi momento è in grado di decidere il match. E andiamo a vedere insieme chi sono.

Pronostici Gabon-Costa D’Avorio: le scelte

Due gol in due partite. Un giocatore che sì, sta facendo la differenza e che non sembra proprio avere voglia di fermarsi. Diallo, classe 2002 del Manchester United, ha iniziato alla grande questa avventura in Coppa d’Africa e avrà il compito anche nel match dell’ultimo anno di trascinare. E’ qui per questo. Un attaccante completo, che parte largo e che ha una capacità importante, quella di andare a chiudere l’azione con freddezza e velocità. La scelta non può che ricadere su di lui.

Tre tiri totali, dei quali uno in porta per Kessie nel match contro il Camerun. Sì, anche l’ex Milan – riesce ancora ad essere un giocatore importante. Ed è per tale motivo che, in una gara del genere da dentro o fuori deve mettere in campo tutta quella personalità e tutta quella forza fisica che lo hanno sempre contraddistinto. Da lui ci aspettiamo possa continuare in questo modo, quindi almeno una conclusione dentro lo specchio dei pali. Infine, l’ultimo uomo è Aubameyang: saluterà questa manifestazione, il suo Gabon è già eliminato, ma lo vorrebbe fare lasciando il segno. Quindi un tiro in porta.

Quindi: Diallo marcatore plus, Kessie over 0,5 tiri in porta plus e Aubameyang over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,81 volte la posta.