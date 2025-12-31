I pronostici di mercoledì 31 dicembre: Saudi Pro League e Coppa d’Africa

I pronostici di mercoledì 31 dicembre, in campo Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa

La vittoria conquistata domenica scorsa contro il Gabon non verrà dimenticata facilmente in Mozambico. I Mambas, infatti, erano chiamati a sfatare quella che ormai era diventata una vera e propria maledizione: in diciassette partecipazioni alla fase finale della Coppa d’Africa non erano riusciti neppure a vincere una partita.

Motivo per cui il rocambolesco 3-2 ottenuto contro Aubameyang e compagni ha avuto un sapore davvero speciale. Il trascinatore della selezione guidata da Chiquinho Conde è stato Catamo, il giocatore più rappresentativo di questa rappresentativa nonché protagonista da qualche stagione dello strepitoso ciclo dello Sporting CP in Portogallo.

l Mozambico adesso è vicino ad un traguardo storico: se i Mambas dovessero riuscire nell’impresa di battere il Camerun nella terza ed ultima giornata avrebbero accesso per la prima volta nella storia alla fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale. Sono tuttavia molto alte le possibilità di qualificarsi agli ottavi anche se dovessero pareggiare o addirittura perdere.

Sarà una partita molto tirata, che i Leoni Indomabili – sempre vincente negli ultimi sette precedenti con i Mambas – dovrebbero comunque riuscire ad aggiudicarsi. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

La Costa d’Avorio ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto con il Camerun ed ha allungato la serie positiva in gare ufficiali, che va avanti ininterrottamente da novembre 2024 (escluse le amichevoli). Conquistare il primo posto nel gruppo F, tuttavia, non sarà una passeggiata per i campioni d’Africa in carica. Il mancato successo con i Leoni Indomabili rimanda tutto all’ultima giornata, con le due favorite per la vittoria del girone appaiate a quota 4 punti e pronte a sfidarsi a distanza.

Le motivazioni della Costa d’Avorio sono ovviamente maggiori. Inoltre gli Elefanti possono contare su una difesa di ferro, che in 180 minuti ha subito soltanto 4 tiri in porta (unico gol subito un’autorete).

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-3 in Mozambico-Camerun, Coppa d’Africa, ore 20:00

Vincenti

AL HILAL (in Al Kholood-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:30)

(in Al Kholood-Al Hilal, ore 20:30) BURKINA FASO (in Sudan-Burkina Faso, Coppa d’Africa, ore 17:00)

(in Sudan-Burkina Faso, ore 17:00) COSTA D’AVORIO (in Gabon-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Shabab-Al-Qadsiah , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Al Kholood-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Hapoel Beer Sheva-Hapoel Jerusalem, Israel Premier League, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

NEOM SC-Al Ittihad , Saudi Pro League, ore 16:25

, Saudi Pro League, ore 16:25 MS Ashdod-Maccabi Haifa, National League Nord, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 7.26 GOLDBET ; 15.13 SPORTBET; 7.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in NEOM SC-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 16:25