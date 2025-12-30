Pronostico Nottingham Forest-Everton: seconda delusione in un mese

Nottingham Forest-Everton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La diciannovesima giornata della Premier League regala una sfida che già in questo mese – era il sei dicembre – è stata giocata a campi invertiti. E, per il Nottingham, si prospetta una chiusura di 2025 senza tantissima gioia.

In poche settimane non è cambiato nulla, o poco a dire la verità. Sicuramente l’Everton non è la squadra che ha vinto tre a zero in casa – da quel momento due sconfitte e un pareggio – ma, dal proprio canto, il Nottingham (che ha fatto sei punti) poi ha perso due partite contro Fulham e Manchester City che non hanno dato quel cambio di passo in classifica che la squadra rossa cerca in questo momento. Se prendi 28 gol in campionato, e sono tantissimi, è complicato poi riuscire a raggiungere i risultati che servono per prendersi gli obiettivi.

Un 2025 a due facce per Savona e compagni: se nella prima parte di anno le cose andavano benissimo e tutti filava veramente bene, in questa prima parte di campionato non tutto è andato per il verso giusto: poche cose, in effetti. E solamente il fatto che dietro (le ultime tre della classe) stiano faticando davvero, ma davvero tanto, per ora permette di rimanere fuori dalle zone di classifica rosse. Al contrario, l’Everton, ha fatto benissimo: quest’anno la salvezza è stata ormai raggiunta e con il mercato di gennaio alle porte i Friedkin potrebbe pure decidere di investire visto che la zona Europa è a un solo punto.

Come vedere Nottingham Forest-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham Forest-Everton è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A differenza di quanto successo all’inizio di questo mese stavolta, il Nottingham, almeno una rete la dovrebbe trovare. Quindi il GOL ci pare sicuro. E poi si potrebbe tentare anche la doppia “esterna”: l’Everton chiuderà il suo 2025 con un risultato sicuramente positivo.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Everton

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; Dibling, Alcaraz, Grealish; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1