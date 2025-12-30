Pronostico Neom-Al Ittihad: finalmente il distacco

Neom-Al-Ittihad è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La stagione dell’Al-Ittihad, una delle squadre più forti di tutto il campionato saudita, è iniziata davvero male. Tant’è che Benzema e compagni si trovano a pari punti con il Neom in classifica, a quota 17. E sì, sono troppo pochi per un club che è partito con molte ambizioni, di vetta.

Ma da un paio di settimane a questa parte è iniziato il progetto risalita. Com’è giusta che sia: il campionato è lungo e la stagione si può aggiustare in qualche modo. Magari non andando a riprendere l’Al Nassr, che ormai sembra involato verso la vittoria finale, però almeno rientrare nei posti che potrebbero portare ad una qualificazione alla Champions asiatica, quello sì. L’impegno non è agevole, mettiamo le cose in chiaro subito, ma le qualità dei gialloneri – che lo scorso anno hanno vinto tutto – sono visibili e sotto gli occhi di tutti. Il Neom, che ha cercato la passata estate di alzare il livello della propria rosa, si ritrova invece a lottare ancora per cercare di dare credibilità al proprio progetto e non sappiamo se alla fine della fiera ci riuscirà davvero. Certamente, però, vorrebbe uscire indenne da questa partita. Ma l’Al-Ittihad, come detto prima, sta bene. E vuole avvicinarsi alle zone di classifica che contano. Quindi arriverà il colpo esterno.

Come vedere Neom-Al-Ittihad in diretta tv e in streaming

Neom-Al-Ittihad, in programma mercoledì alle 16:25 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Non abbiamo dubbi, questa volta. Al-Ittihad vincente dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Neom-Al-Ittihad

NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Asmari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Al Ali, Doucoure, Kone, Benrahma; Abdu, Lacazette.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kante, Al Ghamdi; Bergwijn, Benzema, Roger.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3