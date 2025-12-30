Pronostico Manchester United-Wolverhampton: possono riuscirci anche ad Old Trafford

Manchester United-Wolverhampton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Senza diversi elementi, compreso capitan Bruno Fernandes, il Manchester United si è aggiudicato la sfida (unica) del Boxing Day con il Newcastle, abbattuto grazie ad una rete dell’ex Lecce Dorgu (1-0). Una vittoria sicuramente salutare per i Red Devils, che nelle due sfide precedenti avevano raccolto solo un punto (4-4 con il Bournemouth e sconfitta per 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa). Ha pagato la mossa di Ruben Amorim di passare alla difesa a quattro e di concedere il possesso alle Magpies: 33% contro 67%.

Una strategia che ha prodotto il secondo clean sheet del campionato del Manchester United: quasi un paradosso, se consideriamo che nel reparto arretrato le assenze erano parecchie, costringendo Amorim a stravolgere tutto e ad affidarsi all’inedita coppia di centrali formata da Heaven e da Lisandro Martinez (ai loro lati Dalot e Shaw).

Per rientrare in corsa per la qualificazione Champions League, l’obiettivo stagionale, servirà però maggiore continuità. Le distanze sono minime – il Liverpool quarto ha solamente tre punti in più – ed i Red Devils, attualmente a quota 29 punti, possono certamente dire la loro.

L’ultima del 2025 è una gara da vincere a tutti i costi: ad Old Trafford arriva la peggiore squadra della Premier League, il disastroso Wolverhampton, che dopo il girone d’andata ha praticamente un piede e mezzo in Championship. I Wolves sono ultimi e da inizio stagione hanno totalizzato a malapena 2 punti. Nei top 5 campionati del continente sono gli unici a non aver mai vinto. La sola motivazione da qui a fine torneo sarà quella di evitare il record negativo di punti che appartiene al Derby County 2007-08, che ne collezionò solo 11.

Come vedere Manchester United-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Wolverhampton è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Wolverhampton, nonostante sia praticamente spacciato, sembra essere più reattivo rispetto a qualche settimana fa e lo dimostra il fatto che nel mese di dicembre abbia perso solo di misura contro due corazzate come Liverpool e Arsenal, affrontate entrambe in trasferta. Non ci aspettiamo, dunque, dei Wolves arrendevoli. E con ogni probabilità, anche se non riusciranno ad evitare la sconfitta, dovrebbero segnare almeno un gol ad Old Trafford (all’andata, lo scorso 8 dicembre, finì 4-1 per lo United).

Le probabili formazioni di Manchester United-Wolverhampton

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Heaven, Lisandro Martinez; Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw; Dorgu, Cunha; Sesko.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Doherty, J. Gomes, André, H. Bueno; Hee-Chan Hwang, Mané; Arokodare.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1