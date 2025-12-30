Pronostico Al Okhdood-Damac: non ci si schioda da questo finale

Al Okhdood-Damac è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Due squadre in piena lotta per la retrocessione. E che, al momento, sarebbero anche retrocesse. Una, addirittura, quella che gioca fuori casa, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Direte voi, allora è spacciata. Beh, non è proprio così.

Il Damac in generale sta attraversando sicuramente un momento positivo perché si presenta a questo match dopo cinque risultati utili di fila. E avrete capito che parliamo di cinque pareggi. Non si vince ma, per fortuna loro, nemmeno si perde, a differenza dell’Al Okhdood che nelle ultime cinque, invece, ha perso tre volte – ma ha pure conquistato una vittoria – che, però, non è che lasci la squadra in serenità. Insomma, punti in palio davvero pesantissimi. Punti in palio che possono fare la differenza per il proseguo della stagione.

Divise da un solo punto in classifica – a favore degli ospiti – i padroni di casa cercheranno ovviamente il sorpasso ma sarà complicato riuscirci. Al Damac basterà senza dubbio il pareggio per essere felice che, poi, è il risultato che davvero potrebbe venire fuori da questo match. Magari, visti anche i numeri difensivi che accompagnano queste due squadre, accompagnato al GOL.

Come vedere Al Okhdood-Damac in diretta tv e in streaming

Al Okhdood-Damac, in programma martedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Pareggio, che sarebbe il sesto di fila per gli ospiti. E GOL. Sì, su questo abbiamo pochi dubbi perché parliamo di due squadre che subiscono davvero tanto. E quando ci sono spazi aperti tutti vogliono segnare e diventare decisivi.

Le probabili formazioni di Al Okhdood-Damac

AL OKHDOOD (3-5-2): Samuel; Hawsawi, Gul, Al Rubaie; Al Salem, Borrell, Petros, Pedroza, Ashi; Narey, Ince.

DAMAC (4-4-2): Kewin; Rabea, Harkass, Bedrane, Al Obaid; Al Qahtani, Vada, Sharahili, Al Anazi; Sylla, Al Ghamdi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3