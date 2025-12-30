Pronostico Al Kholood-Al Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo posto

Al Kholood-Al-Hilal è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nel momento in cui andiamo online l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è terzo in classifica, con due punti in meno dell’Al-Taawon (ma con una partita in meno, anche) e quattro in meno dall’Al Nassr di Ronaldo. E il distacco, almeno per quanto riguarda questa fine di 2025, non verrà comunque abbattuto.

Si chiuderà, insomma, l’anno al secondo posto, alle spalle della squadra che fino al momento le ha vinte tutte e che non sembra in nessun modo vogliosa di lasciare la presa. Ma l’Al-Hilal, e di questo siamo certi (nonostante siano previsi dei movimento anche in uscita nella finestra di mercato invernale) cercherà di rendere meno in discesa la strada alla squadra che al momento guarda tutti dall’alto verso il basso. Il compito di Simone Inzaghi è solo uno, quello di vincere. Contro l’Al Kholood – nove punti conquistati fino al momento – non diciamo che sarà semplicissimo (nessuna partita in nessun campionato lo è) però potrebbe anche diventare un impegno agevole, soprattutto se la truppa del tecnico italiano riuscisse a mettere a sbloccare subito il match e poi gestire. Crediamo che la voglia di passare un buon Capodanno, e il sorriso arriva solo con una vittoria, farà spingere la truppa ospite sin da subito. E la partita sì, si metterà in discesa.

Come vedere Al Kholood-Al-Hilal in diretta tv e in streaming

Al Kholood-Al-Hilal, in programma mercoledì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Troppo semplice, oggettivamente, pronosticare solamente la vittoria ospite. E quindi la posta in gioco si potrebbe alzare e anche in maniera molto sensibile inserendo la combo NO GOL.

Le probabili formazioni di Al Kholood-Al-Hilal

AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Gyomber, Troost-Ekong, Pinas, Al Shehri; Al Aliwa, Al Dawsari, Buckley, Sawan; Enrique, Bahebri.

AL-HILA (4-3-1-2): Al Rubaie; Al Yami, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Leonardo, Malcom.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2