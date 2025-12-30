Pronostico Al-Ettifaq-Al Nassr: la striscia rimane aperta

Al-Ettifaq-Al Nassr è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dieci partite giocate, trenta punti. En-plein. Trentatré gol fatti, miglior attacco, cinque subiti, miglior difesa. Ronaldo in forma straordinaria che ha una sola cosa nella sua testa: arrivare a mille gol in carriera. L’Al Nassr, insomma, è la squadra più in forma dell’intero campionato saudita ed è la squadra che vuole vincerle tutte, trascinata, appunto, da quel fenomeno portoghese.

La striscia, insomma, rimarrà aperta, nonostante qualche insidia i padroni di casa – che arrivano a questo match dopo due vittorie consecutive – la potrebbe portare ai gialloneri. Ma poca cosa, oggettivamente, roba di poco conto davvero perché parliamo di un club che, dopo le delusioni dello scorso anno (quando non è riuscito a vincere nulla) ha iniziato questa stagione con il veleno in corpo. E che, oltre Ronaldo, ha pure Joao Felix che, insieme al connazionale, ha segnato 12 gol in campionato. Ci sono loro a guidare la classifica cannonieri della Saudi Pro League. In poche parole, senza paura di essere smentiti, si parte con almeno un gol avanti, forse due.

Il veleno, inoltre, gli ospiti, ce l’hanno pure per quello che è successo lo scorso anno quando l’Al-Ettifaq è riuscito a prendersi l’intero malloppo in trasferta. Una sconfitta, quella, davvero inaspettata che ha lasciato anche degli strascichi. Si chiude un cerchio.

Come vedere Al-Ettifaq-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al-Ettifaq-Al Nassr, in programma martedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica e 1.30 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

La striscia dell’Al Nassr rimarrà aperta. Non possiamo avere il minimo dubbio sulla questione.

Le probabili formazioni di Al-Ettifaq-Al Nassr

AL-ETTIFAQ (4-2-3-1): Rodak; Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo; Duda, Medran; Kouka, Wijnaldum, Dawran; Dembele.

AL NASSR (4-4-2): Al Aqidi; Al Ghannam, Martinez, Al Amri, Abdulharimid; Wesley, Angelo, Brozovic, Coman; Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3