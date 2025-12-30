Pronostico Al Ahli-Al Fayha: il tabù non viene infranto

Al Ahli-Al Fayha è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Da quattro partite a questa parte – quindi negli ultimi due campionato – questa sfida ha un sola squadra padrona: l’Al Ahli. Non ci sono motivi per pensare che nell’ultima gara dell’anno possa succedere diversamente. Il tabù, gli ospiti, non lo infrangono.

Ce lo dice, intanto, la classifica del massimo campionato saudita (padroni di casa quarti che hanno, pure, sette punti di vantaggio sulla formazione ospite) ma pure la qualità della rosa della squadra ospitante che, oggettivamente, era partita con obiettivi belli importanti. I numeri ci dicono una cosa: l’Al Ahli ha la seconda migliore difesa del campionato (solamente otto i gol subiti) ma ha dei grossi problemi in attacco: solo 13 le reti segnate, un bottino misero che non rispecchia le qualità esistenti. Qualora questa squadra si dovesse sbloccare sulla prima linea, crediamo che potrebbe prendere davvero il volo e quindi andare a vincere molte partite. A partire da questa.

Anche per via di quello che è il cammino degli ospiti in trasferta: nelle ultime dodici partite le sconfitte sono arrivate in doppia cifra (10). E contro una squadra di questo valore difficilmente verrà fuori un risultato positivo.

Come vedere Al Ahli-Al Fayha in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Fayha, in programma martedì alle 16:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.78 su Goldbet, Lottomatica e 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Al Ahli vincente, per riprendere la marcia d’avvicinamento alle zone di classifica che contano. Match da una sola squadra a segno, visti i numeri difensivi dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Fayha

AL AHLI (4-4-2): Al Sanbi; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Matheus, Millot, Atangana, Galeno; Al Buraikan, Toney.

AL FAYHA (4-3-3): Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Enad, Alfa Semedo, Benzia; Al Beshe, Ganvuola, Remeseiro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3