I pronostici di martedì 30 dicembre: Premier League, Saudi Pro League e Coppa d'Africa

I pronostici di martedì 30 dicembre, in campo Premier League, Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa

A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, l’Arsenal capolista ritrova sulla sua strada l’ex allenatore Unai Emery, che da quando è al timone dell’Aston Villa è diventato una sorta di “bestia nera” per i Gunners, battuti tre volte su sei dal 2023 in poi. I Villans, peraltro, stanno realizzando qualcosa di magico: sabato scorso sono andati a vincere a Stamford Bridge, piegando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca, ed hanno centrato l’undicesima vittoria di fila tra le varie competizioni.

I pronostici di martedì 30 dicembre: Premier League, Saudi Pro League e Coppa d'Africa

 

In Premier League, dal pareggio dello scorso settembre con il Sunderland, l’Aston Villa ha collezionato 12 successi in 13 gare: l’unica sconfitta rimane quella con il Liverpool del 1 novembre. Da allora la squadra di Emery ha messo il turbo, arrivando a duellare addirittura con Arsenal e Manchester City, le due grandi favorite per la vittoria del titolo.

Difficile che la lunga striscia di vittorie dell’Aston Villa continui anche all’Emirates Stadium, sebbene i Villans siano usciti imbattuti nei due precedenti più recenti (un pareggio e una vittoria). La squadra di Emery, tuttavia, è in grande forma, ha acquisito consapevolezza e soprattutto non molla mai: nelle ultime tre stagioni è quella che ha conquistato più punti dopo essere andata in svantaggio (54). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se riuscisse ad evitare la sconfitta anche a Londra contro un Arsenal che ha qualche assenza di troppo in difesa.

I pronostici sulle altre partite

Senza diversi elementi, compreso capitan Bruno Fernandes, il Manchester United si è aggiudicato la sfida (unica) del Boxing Day con il Newcastle, abbattuto grazie ad una rete dell’ex Lecce Dorgu (1-0). Una vittoria sicuramente salutare per i Red Devils, che nelle due sfide precedenti avevano raccolto solo un punto (4-4 con il Bournemouth e sconfitta per 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa). Ha pagato la mossa di Ruben Amorim di passare alla difesa a quattro e di concedere il possesso alle Magpies: 33% contro 67%.

Il Wolverhampton, nonostante sia praticamente spacciato, sembra essere più reattivo rispetto a qualche settimana fa e lo dimostra il fatto che nel mese di dicembre abbia perso solo di misura contro due corazzate come Liverpool e Arsenal, affrontate entrambe in trasferta. Non ci aspettiamo, dunque, dei Wolves arrendevoli. E con ogni probabilità, anche se non riusciranno ad evitare la sconfitta, dovrebbero segnare almeno un gol ad Old Trafford (all’andata, lo scorso 8 dicembre, finì 4-1 per lo United).

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + GOL in Arsenal-Aston Villa, Premier League, ore 21:15

Vincenti

  • NEWCASTLE O PAREGGIO (in Burnley-Newcastle, Premier League, ore 20:30)
  • NOTTINGHAM O PAREGGIO (in Nottingham-Everton, Premier League, ore 20:30)
  • CHELSEA (in Chelsea-Bournemouth, Premier League, ore 20:30)
  • MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Wolverhampton, Premier League, ore 21:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Radcliffe FC-AFC Fylde, Nationa League Nord, ore 20:45
  • Kidderminster-AFC Telford, Nationa League Nord, ore 20:45
  • Motherwell-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Al Ettifaq-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:30
  • Chester-MacclesfieldNational League Nord, ore 20:45
  • West Ham-Brighton, Premier League, ore 20:30
Comparazione quota totale (gol + over): 15.37 GOLDBET ; 15.13 SNAI; 15.37 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

GOL + OVER 2,5 in Uganda-Nigeria, Coppa d’Africa, ore 17:00

 

