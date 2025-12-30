I pronostici di martedì 30 dicembre: Premier League, Saudi Pro League e Coppa d’Africa

I pronostici di martedì 30 dicembre, in campo Premier League, Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa

A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, l’Arsenal capolista ritrova sulla sua strada l’ex allenatore Unai Emery, che da quando è al timone dell’Aston Villa è diventato una sorta di “bestia nera” per i Gunners, battuti tre volte su sei dal 2023 in poi. I Villans, peraltro, stanno realizzando qualcosa di magico: sabato scorso sono andati a vincere a Stamford Bridge, piegando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca, ed hanno centrato l’undicesima vittoria di fila tra le varie competizioni.

In Premier League, dal pareggio dello scorso settembre con il Sunderland, l’Aston Villa ha collezionato 12 successi in 13 gare: l’unica sconfitta rimane quella con il Liverpool del 1 novembre. Da allora la squadra di Emery ha messo il turbo, arrivando a duellare addirittura con Arsenal e Manchester City, le due grandi favorite per la vittoria del titolo.

Difficile che la lunga striscia di vittorie dell’Aston Villa continui anche all’Emirates Stadium, sebbene i Villans siano usciti imbattuti nei due precedenti più recenti (un pareggio e una vittoria). La squadra di Emery, tuttavia, è in grande forma, ha acquisito consapevolezza e soprattutto non molla mai: nelle ultime tre stagioni è quella che ha conquistato più punti dopo essere andata in svantaggio (54). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se riuscisse ad evitare la sconfitta anche a Londra contro un Arsenal che ha qualche assenza di troppo in difesa.

I pronostici sulle altre partite

Senza diversi elementi, compreso capitan Bruno Fernandes, il Manchester United si è aggiudicato la sfida (unica) del Boxing Day con il Newcastle, abbattuto grazie ad una rete dell’ex Lecce Dorgu (1-0). Una vittoria sicuramente salutare per i Red Devils, che nelle due sfide precedenti avevano raccolto solo un punto (4-4 con il Bournemouth e sconfitta per 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa). Ha pagato la mossa di Ruben Amorim di passare alla difesa a quattro e di concedere il possesso alle Magpies: 33% contro 67%.

Il Wolverhampton, nonostante sia praticamente spacciato, sembra essere più reattivo rispetto a qualche settimana fa e lo dimostra il fatto che nel mese di dicembre abbia perso solo di misura contro due corazzate come Liverpool e Arsenal, affrontate entrambe in trasferta. Non ci aspettiamo, dunque, dei Wolves arrendevoli. E con ogni probabilità, anche se non riusciranno ad evitare la sconfitta, dovrebbero segnare almeno un gol ad Old Trafford (all’andata, lo scorso 8 dicembre, finì 4-1 per lo United).

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + GOL in Arsenal-Aston Villa, Premier League, ore 21:15

Vincenti

NEWCASTLE O PAREGGIO (in Burnley-Newcastle, Premier League, ore 20:30)

(in Burnley-Newcastle, ore 20:30) NOTTINGHAM O PAREGGIO (in Nottingham-Everton, Premier League, ore 20:30)

(in Nottingham-Everton, ore 20:30) CHELSEA (in Chelsea-Bournemouth, Premier League, ore 20:30)

(in Chelsea-Bournemouth, ore 20:30) MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Wolverhampton, Premier League, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Radcliffe FC-AFC Fylde , Nationa League Nord, ore 20:45

, Nationa League Nord, ore 20:45 Kidderminster-AFC Telford , Nationa League Nord, ore 20:45

, Nationa League Nord, ore 20:45 Motherwell-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ettifaq-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Chester-Macclesfield , National League Nord, ore 20:45

, National League Nord, ore 20:45 West Ham-Brighton, Premier League, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 15.37 GOLDBET ; 15.13 SNAI; 15.37 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• GOL + OVER 2,5 in Uganda-Nigeria, Coppa d’Africa, ore 17:00