Pronostico Uganda-Nigeria: tensione minima e GOL sicuro

Uganda-Nigeria è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Una Nigeria ormai qualificata e sicura, inoltre, di chiudere al primo posto nel girone C, affronta l’Uganda che ha conquistato un solo punto e che praticamente è fuori dalla coppa. Dovrebbe vincere, in primis, e sperare inoltre che la Tanzania batta la Tunisia e quindi superare il turno in base alla differenza reti. Insomma, un mezzo miracolo e sappiamo che nel calcio poche volte succedono.

Quindi? Quindi è un match di quelli che si deve giocare quasi solo per la carta. La Nigeria – che farà un po’ turnover – negli ultimi otto scontri diretti ha perso 4 volte contro l’Uganda anche se l’ultima è datata 2018, in amichevole. Quasi un tabù, quasi una squadra difficile da affrontare. Non c’è motivo, martedì, per pensare a tutti i costi di dover ribaltare questi dati, ma sicuramente chi scenderà in campo, anche per via dell’imminenza della fase a eliminazione diretta, vorrà cercare di mettere in difficoltà il proprio allenatore nelle scelte. Insomma, per l’Uganda non è che sarà facile riuscire a vincere.

Bene, dicevamo di questa partita: un match che essendo senza troppi assilli di classifica, potrebbe ovviamente regalare almeno un gol per squadra. L’Uganda ha segnato due volte in questo torneo e vuole almeno chiudere con una mezza soddisfazione. Divertimento, in poche parole.

Come vedere Uganda-Nigeria in diretta tv e streaming

La sfida Uganda-Nigeria gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 30 dicembre alle ore 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Un pareggio potrebbe fare felici tutti. L’Uganda che non chiuderebbe con una sconfitta, la Nigeria che continuerebbe da imbattuta. Il match regalerà almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Uganda-Nigeria

UGANDA (4-3-3): Onyango; Semakula, Sibbick, Obita, Kayondo; Byrahulanga, Mutyabe, Okello; Omedi, Ssemugabi, Mato.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Samuel, Ajayi, Bassey, Onuemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Adams, Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2