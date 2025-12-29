Pronostico Porto-AFS: l’anno nuovo davanti a tutti

Porto-AFS è una gara della sedicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Qualunque sarà il risultato finale di questa partita, il Porto di Farioli – che viene da cinque vittorie di fila – chiuderà al primo posto in campionato il 2025. E non era scontato, assolutamente, dopo un cambio così importante nella scorsa estate.

Sarà il terzo confronto storico tra queste due squadre nel massimo campionato portoghese perché l’AFS, prima della passata stagione, non si era mai affacciata a questi livelli. E questo ovviamente, lo scorso anno, ha permesso al Porto di vincere, senza nessun problema, sia all’andata che al ritorno, segnando sette gol e non subendone nemmeno uno. Un livello diverso, ovviamente, e non lo scopriamo di certo noi. E quel divario che si è visto lo scorso anno di certo non si assottigliato in questa annata, con la truppa del tecnico italiano prima in classifica e quella ospite ultima, con soli 4 punti fatti e con nessuna possibilità di uscire indenne da questo match.

Insomma, il Porto nella peggiore delle ipotesi manterrà invariate le distanze dalla seconda in classifica e, nella migliore delle ipotesi, aumenterà il proprio divario. Un match deciso.

Il pronostico

Senza nessuna difficoltà il Porto si prenderà questi tre punti e chiuderà, con la sesta vittoria di fila in campionato, il proprio 2025. Non ci sono dubbi che finirà così.

Le probabili formazioni di Porto-AFS

PORTO (4-3-3): Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Mora; Pepé, Samu, Gul.

AFS (3-4-3): Simao; Devenish, Santos, Paulo Vitor; Spencer, Pedro Lima, Grau, Kiki; Akinsola, Tomane, Perea.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0