Pronostico Chelsea-Bournemouth: da sei anni a questa parte non c’è storia

Chelsea-Bournemouth è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La fragorosa caduta interna – subita in rimonta – contro l’Aston Villa, ha certificato il momento complicato del Chelsea di Enzo Maresca: due sole vittorie e due sconfitte – e un pareggio – nelle ultime cinque uscite hanno di fatto allontanato i Blues, in maniera definitiva, dalla zona Premier League. Non ci sono possibilità di rientro. Impossibile.

C’è, però, da chiudere nel modo migliore dei modi il 2025 contro il Bournemouth in casa, una squadra che non conosce il dolce gusto della vittoria dallo scorso 26 ottobre. E quindi in piena crisi, di gioco e di risultati. E la classifica ne risente. Sì, i punti sono importanti – 22 quelli fatti fino al momento e quindi molto lontani dalla zona retrocessione – ma la posizione è la numero 15, quindi il rischio a lungo andare, di essere risucchiati, è bello importante.

Inoltre è dal 2019 che il Bournemouth non vince contro il Chelsea: da sei anni a questa parte i Blues o si prendono il bottino pieno oppure pareggiano. Sarà, inoltre la seconda partita nello spazio del mese di dicembre tra queste due squadre che si sono affrontante nella giornata numero 15 e hanno pareggiato zero a zero. Stavolta il Chelsea dovrebbe riuscire a mettere da parte la crisi e prendersi l’intero malloppo.

Come vedere Chelsea-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Bournemouth è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.57 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Sta dimostrando di avere dei problemi difensivi il Chelsea e, quindi, potrebbe anche pagare dazio subendone un altro. Ma i tre punti Maresca almeno stavolta dovrebbe riuscire a prenderli. E chiudere così, nel migliore dei modi, il 2025.

Le probabili formazioni di Chelsea-Bournemouth

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1