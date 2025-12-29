Pronostico Chelsea-Bournemouth: da sei anni a questa parte non c’è storia

Chelsea-Bournemouth è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La fragorosa caduta interna – subita in rimonta – contro l’Aston Villa, ha certificato il momento complicato del Chelsea di Enzo Maresca: due sole vittorie e due sconfitte – e un pareggio – nelle ultime cinque uscite hanno di fatto allontanato i Blues, in maniera definitiva, dalla zona Premier League. Non ci sono possibilità di rientro. Impossibile.

Pronostico Chelsea-Bournemouth
Pronostico Chelsea-Bournemouth: da sei anni a questa parte non c’è storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è, però, da chiudere nel modo migliore dei modi il 2025 contro il Bournemouth in casa, una squadra che non conosce il dolce gusto della vittoria dallo scorso 26 ottobre. E quindi in piena crisi, di gioco e di risultati. E la classifica ne risente. Sì, i punti sono importanti – 22 quelli fatti fino al momento e quindi molto lontani dalla zona retrocessione – ma la posizione è la numero 15, quindi il rischio a lungo andare, di essere risucchiati, è bello importante.

Inoltre è dal 2019 che il Bournemouth non vince contro il Chelsea: da sei anni a questa parte i Blues o si prendono il bottino pieno oppure pareggiano. Sarà, inoltre la seconda partita nello spazio del mese di dicembre tra queste due squadre che si sono affrontante nella giornata numero 15 e hanno pareggiato zero a zero. Stavolta il Chelsea dovrebbe riuscire a mettere da parte la crisi e prendersi l’intero malloppo.

Come vedere Chelsea-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Come vedere Chelsea-Bournemouth
Come vedere Chelsea-Bournemouth in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Chelsea-Bournemouth è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.57 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica  e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Sta dimostrando di avere dei problemi difensivi il Chelsea e, quindi, potrebbe anche pagare dazio subendone un altro. Ma i tre punti Maresca almeno stavolta dovrebbe riuscire a prenderli. E chiudere così, nel migliore dei modi, il 2025.

Le probabili formazioni di Chelsea-Bournemouth

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
