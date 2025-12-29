Pronostico Al-Tawoon-Al Najma: tre punti semplici dopo Natale

Al-Tawoon-Al Najma è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il terzo posto in classifica dell’Al-Tawoon, oltre ad essere inaspettato, è comunque meritato. Parliamo di una squadra che nei numeri occupa la posizione maggiormente corretta: terzo miglior attacco e terza miglior difesa.

Un impegno semplice, quello di lunedì pomeriggio contro la squadra ultima in classifica con solo un punto conquistato e con la bellezza di 22 gol presi in dieci giornate di campionato. Una sciagura difensiva quella dell’Al Najma che oltre a questo segna anche pochissimo, visto che solamente in otto occasioni ha esultato. Insomma, questa è una di quelle partite dove tutte le squadre prendono punti e non ci sono motivi perché non succeda anche in questa occasione. Gli ospiti insomma, sanno benissimo che non hanno nessuna possibilità di raggiungere la salvezza, sono già sicuri di retrocedere e non hanno nemmeno quelle motivazioni che servono per tenere testa ad una squadra del genere. Oltre a non avere nemmeno, oggettivamente, nemmeno le qualità tecniche per poterlo fare. Partita segnata.

Come vedere Al-Tawoon-Al Najma in diretta tv e in streaming

Al-Tawoon-Al Najma, in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Tawoon è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1-40 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.82 su Goldbet, Lottomatica e 1.87 su Snai.

Il pronostico

Senza problemi – e con una quota davvero altissima – i padroni di casa non dovrebbero avere problemi a prendersi vittoria e tre punti. Un match, inoltre, che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al-Tawoon-Al Najma

AL-TAWOON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Girotto, Al Ahmad, Hawasawi; Flavio, El Mahdiouoi, Victor Higo; Zambrano, Martinez, Mandash.

AL NAJMA (4-4-2): Braga; Al Shammari, Al Haleel, Samir Caetano; Al Abdulhamid, Al Sham, Flores, Al Tulayhi, Vitao; Quioto, Boutobba.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0