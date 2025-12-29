Pronostico Al Riyad-Al Hazem: il cambio di passo in trasferta

Al Riyad-Al Hazem è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

I due punti in classifica che dividono queste due squadre a favore della formazione ospite (dieci e otto) cambiano totalmente la prospettiva. Perché in mezzo ci sono diversi club. Due squadre che vivono delle situazioni fisiche e mentali totalmente diverse. I padroni di casa in crisi nera e profonda, con zero vittorie nelle ultime cinque uscite, gli ospiti invece in una situazione molto più serena e, con un score in trasferta, che ha cambiato tutto nel corso delle ultime settimane.

L’Al Hazem, infatti, è riuscito a piazzare tre risultati utili lontano dalle mura amiche che hanno permesso di guardare con molto interesse a quello che potrebbe essere la seconda parte di stagione. Una squadra che sembra aver trovato la quadratura giusta, che concede poco (i 14 gol subiti sono in linea anche con quelle di testa) ma che segna comunque con il contagocce: parliamo del peggior attacco del campionato con soli 8 reti fatte. Diciamo che, questo match, potrebbe da un lato rilanciare le ambizioni salvezza – ma sarà difficile – e, dall’altro, regalare un’altra settimana in serenità. E come potrebbe regalarla alla squadra ospite? Anche con un pareggio.

Come vedere Al Riyad-Al Hazem in diretta tv e in streaming

Al Riyad-Al Hazem, in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotata 3.30 su Goldbet e Lottomatica e 3.25 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Probabilmente sarà un match con poche emozioni, i numeri e il livello tecnico sono quelli che sono. Quindi una sfida da meno di tre reti complessive e che potrebbe anche finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Al Riyad-Al Hazem

AL RIYAD (4-4-2): Borjan; Hazazi, Al Boardi, Barbet, Hassoun; Bayesh, Toze, Okou, Tambakti; Sylla, Soro.

AL HAZEM (3-5-2): Varela; Tanker, Rosier, Al Dakheel; Al Rashid, Martins, Al Sayyali, Al Haba, Al Nakhili; Mokwana, Al Somah.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0