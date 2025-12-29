Pronostici Roma-Genoa: marcatore e tiratori

Roma-Genoa, i pronostici del match: tutte le dritte in vista della sfida in programma all’Olimpico

Consapevole dell’importanza di un match da non fallire, la Roma affronta il grande ex Daniele De Rossi in un match dai contorni speciali che dovrebbe regalare non poche emozioni.

In quest’ottica nella lista dei papabili marcatori risulta piuttosto difficile prescindere da Paulo Dybala. Riproposto al centro dell’attacco, l’attaccante argentino vuole vivere una serata da assoluto protagonista magari impreziosita da un gol che manca dal sigillo in trasferta con il Sassuolo.

Libero di svariare su tutto il fronte offensivo, il numero 21 giallorosso è chiamato a battere un colpo: la chance – sotto questo di vista – è assolutamente propizia.

Faro delle manovre offensive della Roma, anche Matias Soulé si candida a graffiare un’altra partita delle sue. L’ex Frosinone è per distacco il calciatore più pericoloso tra le file dei capitolini: ipotizzare che riesca a centrare la porta in almeno due occasioni non è affatto un’utopia.

Gli altri due nomi spendibili – sempre in ottica tiratori plus – sono infine quelli di Vitinha e Wesley: il genoano avrà il compito di tenere alto il baricentro di una squadra che ha bisogno delle sue giocate mentre i guizzi del brasiliano offrono spesso valvole di sfogo interessanti alla manovra della Roma.

Dybala marcatore plus; Soulé Over 1,5 tiri in porta plus, Vitinha e Wesley Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 19,17 su Goldbet.