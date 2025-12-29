Pronostici Roma-Genoa: la doppia ammoniti

Roma-Genoa, i pronostici del match: la doppia ammoniti che può far saltare il banco
Per rispondere immediatamente agli squilli delle altre pretendenti ai piani nobilissimi della classifica, la Roma di Gasperini non ha alternativa alla vittoria. Il contenuto emozionale della sfida contro il Genoa, però, non è una componente da trascurare.
Se a ciò si aggiunge il fatto che si affrontano due squadre comunque molto fisiche e intense – la strada della gestione De Rossi si inserisce proprio in quest’alveo – sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un match caratterizzato da diversi provvedimenti disciplinari.
Un calciatore all’indirizzo del quale Di Bello potrebbe estrarre almeno un cartellino giallo è Vasquez. Il braccetto mancino dei rossoblu sarà chiamato a scivolare sull’esterno per evitare il sistematico uno contro uno di Matias Soulé, un avversario scomodissimo da affrontare soprattutto quando in giornata.
Roma-Genoa, il pronostico sui papabili ammoniti
Benché fino a questo momento abbia ricevuto soltanto un cartellino giallo, il possibile spartito dell’incontro proietta Vasquez nella lista dei profili spendili per (almeno) un cartellino: del resto i 21 tackles effettuati sono una prova tangibile della sua aggressività.
Fattore Norton-Cuffy. La strabordante prepotenze atletica dell’esterno destro dei liguri chiamerà Rensch agli straordinari. Apparso non proprio guizzante contro la Juventus, l’olandese dovrebbe patire alla distanza il suo avversario nell’uno contro uno: la quota relativa ad una sua ammonizione è assolutamente intrigante.
Vasquez e Rensch ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,68 su Goldbet.