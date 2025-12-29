Pronostici League Two 29 dicembre: in vetta è sempre bagarre

League Two, le distanze rimangono minime nelle zone alte della classifica. Il Walsall capolista deve scongiurare un possibile sorpasso da parte del Bromley.

In League Two è rimasto tutto invariato ai piani alti (o quasi) dopo il Boxing Day. L’unico sussulto è stato il sorpasso del Bromley sullo Swindon Town al secondo posto ma le distanze, nella zona alta della classifica, continuano ad essere minime.

Davanti a tutti c’è sempre il Walsall, tornato a vincere nel giorno di Santo Stefano contro il Crewe Alexandra: ai Saddlers è bastato un gol di Matt a fine primo tempo per fare festa dopo due pareggi consecutivi che sembravano aver minato la fiducia della squadra allenata da Matt Sadler. In questo turno il Walsall avrà di nuovo l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico, dove non perde da metà novembre. La sfida con l’Oldham Athletic è sicuramente alla portata ma difficilmente assisteremo ad un match movimentato, dal momento che si affrontano le due difese meno perforate del torneo. Il Bromley, nel frattempo, cercherà di farsi trovare pronto e di approfittare di un possibile passo falso della capolista. I Ravens attualmente sono una delle squadre più in forma della League Two e vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa del Crawley Town, a secco di vittorie ormai da quasi due mesi. Lo scorso 9 dicembre il Bromley ebbe la meglio 3-1 ed anche stavolta siamo convinti che possa spuntarla in una gara da più di due gol totali (i Ravens vantano il terzo miglior attacco del campionato).

Le previsioni sulle altre partite

Il Grimsby, la formazione che lo scorso agosto si era presa i titoloni dei tabloid per aver eliminato il Manchester United dalla League Cup, sta vivendo un momento difficile. In campionato non vince addirittura da ottobre e si è progressivamente allontanata dalla zona playoff, ora distante 10 punti.

La sfida con lo Shrewsbury Town, altra squadra in grande difficoltà e reduce da due sconfitte di fila, sembra però l’occasione giusta per ripartire: il match d’andata, tre settimane fa, finì 1-1 ma il Grimsby costruì molte più occasioni rispetto agli Shrews.

Non dovrebbero mancare le emozioni, infine, in Salford-Fleetwood Town, scontro diretto tra due squadre che stazionano in zona playoff: occhio soprattutto ai padroni di casa, ringalluzziti dopo le tre vittorie di fila che li hanno portati ad un solo punto dal terzo posto e dunque dalla promozione diretta. Almeno una rete per parte anche in MK Dons-Notts County: il club di Milton Keynes, forte del miglior attacco della League Two (40 reti segnate finora), vorrebbe vendicare la sconfitta (3-2) rimediata all’andata contro la formazione bianconera.

League Two: possibili vincenti

Bromley o pareggio (in Crawley Town-Bromley)

Grimsby (in Grimsby-Shrewsbury Town)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Crawley Town-Bromley

Salford-Fleetwood Town

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

MK Dons-Notts County

La partita da meno di tre gol complessivi

Walsall-Oldham Athletic

Comparazione quote

La vittoria del Grimsby è quotata a 1.70 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” in MK Dons-Notts County è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI