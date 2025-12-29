Pronostici Championship 29 dicembre: la prima della classe può allungare ancora

Championship, nel Boxing Day il Coventry capolista ha approfittato dei passi falsi delle dirette concorrenti per allungare. La squadra di Lampard ora è attesa da un vibrante big match.

Nel Boxing Day, il tradizionale turno che va in scena interamente nel giorno di Santo Stefano, a godere è stata solamente la capolista Coventry, che ha approfittato degli stop delle inseguitrici per aumentare il divario sulla terza (in Premier League salgono direttamente le prime due). Gli Sky Blues, pur soffrendo più del previsto, hanno di nuovo sfruttato il fattore campo – in casa sono ancora imbattuti – costringendo un coriaceo Swansea ad inchinarsi 1-0 (gol decisivo di Ephron a fine primo tempo). Così facendo la squadra di Frank Lampard è volata a +8 sull’Ipswich Town terzo. Che, ironia della sorte, il Coventry affronterà proprio nell’ultimo turno di Championship del 2025.

Grimes e compagni da quando è iniziata la stagione hanno perso solo due partite: una di queste proprio con l’Ipswich Town, un netto 3-0 che gli uomini di Lampard ora hanno l’occasione di vendicare. Davanti al proprio pubblico il Coventry dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta all’interno di una partita che si preannuncia molto equilibrata ed in cui entrambe riusciranno con ogni probabilità a segnare almeno una rete.

Di conseguenza, il Middlesbrough non può assolutamente sbagliare, considerato che Coventry ed Ipswich Town si toglieranno punti a vicenda: altro match casalingo per il Boro dopo il deludente 0-0 di venerdì scorso con il Blackburn, con la squadra di Kim Hellberg che comunque non dovrà sottovalutare un Hull City reduce da 4 risultati utili di fila. Non perde da quattro partite anche il Derby County, che a quota 32 punti è ancora in piena corsa per i playoff. I Rams, capaci di strappare un punto a Birmingham nel Boxing Day, cercheranno di approfittare del momento difficile del Leicester, nuovamente in crisi dopo le due sconfitte con QPR e Watford.

Conviene sperimentare la doppia chance interna invece nella sfida tra Birmingham e Southampton: i Saints stanno continuando a deludere e la sconfitta di venerdì in casa dell’Oxford United è stata la seconda nelle ultime due partite, nonché la terza consecuitiva lontano dai propri tifosi.

Le previsioni sulle altre partite

Il Watford, grazie ai due successi con Stoke e Leicester, ha rilanciato le proprie ambizioni e ora “vede” la zona playoff. La sfida con il Norwich a Carrow Road però non sarà una passeggiata: non fatevi ingannare dalla posizione in classifica dei Canaries, penultimi, perché nell’ultimo periodo sono apparsi in ripresa. Non perdono da 4 partite ed hanno vinto le ultime due tra le mura amiche. Ci sono i presupposti, insomma, per assistere ad un’altra gara movimentata come quella dello scorso 6 dicembre, quando a Londrà finì 3-2 per il Watford.

Meno di tre gol complessivi, infine, in Portsmouth e Charlton, uno scontro salvezza. I Pompeys, terzultimi, hanno il secondo attacco meno prolifico del torneo (19), ma gli Addicks pur essendo avanti di 5 punti in classifica hanno segnato a malapena 2 gol in più (21).

Championship: possibili vincenti

Derby County o pareggio (in Leicester-Derby County)

Middlesbrough (in Middlesbrough-Hull City)

Birmingham o pareggio (in Birmingham-Southampton)

La partita da almeno tre gol complessivi

Norwich-Watford

Championship: la partita da almeno un gol per squadra

Coventry-Ipswich Town

La partita da meno di tre gol complessivi

Portsmouth-Charlton

