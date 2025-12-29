I pronostici di lunedì 29 dicembre: Serie A, Championship e Coppa d’Africa

I pronostici di lunedì 29 dicembre, in campo Serie A, Championship, Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa

La Roma ritrova Daniele De Rossi, bandiera del club giallorosso, che per la prima volta affronterà da avversario la squadra con cui ha giocato praticamente per tutta la carriera da calciatore (oltre 450 presenze) e che ha pure allenato nel 2024 per qualche mese. Sicuramente una serata speciale per l’attuale allenatore del Genoa, costellata di emozioni contrastanti.

Il Genoa ha vinto solamente una delle ultime venti gare di Serie A con la Roma e quella rossoblù è la squadra che i giallorossi hanno affrontato più volte in casa senza perdere nell’era dei tre punti a vittoria. I precedenti, dunque, sono dalla parte di Gasperini, che ad ogni modo non può rilassarsi troppo contro la sua ex squadra, rivitalizzata da De Rossi. Il Genoa molto probabilmente non riuscirà ad evitare la sconfitta ma potrebbe creare non pochi grattacapi ai capitolini in una gara in cui è difficile immaginare un alto numero di gol (la Roma ha la miglior difesa del torneo e subisce pochissime reti).

I pronostici sulle altre partite

Nel Boxing Day, il tradizionale turno che va in scena interamente nel giorno di Santo Stefano, a godere è stata solamente la capolista Coventry, che ha approfittato degli stop delle inseguitrici per aumentare il divario sulla terza (in Premier League salgono direttamente le prime due). Gli Sky Blues, pur soffrendo più del previsto, hanno di nuovo sfruttato il fattore campo – in casa sono ancora imbattuti – costringendo un coriaceo Swansea ad inchinarsi 1-0 (gol decisivo di Ephron a fine primo tempo). Così facendo la squadra di Frank Lampard è volata a +8 sull’Ipswich Town terzo. Che, ironia della sorte, il Coventry affronterà proprio nell’ultimo turno di Championship del 2025.

Grimes e compagni da quando è iniziata la stagione hanno perso solo due partite: una di queste proprio con l’Ipswich Town, un netto 3-0 che gli uomini di Lampard ora hanno l’occasione di vendicare. Davanti al proprio pubblico il Coventry dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta all’interno di una partita che si preannuncia molto equilibrata ed in cui entrambe riusciranno con ogni probabilità a segnare almeno una rete.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Roma-Genoa, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BOLTON (in Bolton-Mansfield Town, League One, ore 20:45)

(in Bolton-Mansfield Town, ore 20:45) HUDDERSFIELD (in Huddersfield-Northampton, League One, ore 20:45)

(in Huddersfield-Northampton, ore 20:45) MAROCCO (in Zambia-Marocco, Coppa d’Africa, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Khaleej-Al Fateh , Saudi Pro League, ore 15:35

, Saudi Pro League, ore 15:35 Norwich-Watford , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Bolton-Mansfield, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Coventry-Ipswich Town , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Middlesbrough-Hull City , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Stoke City-Sheffield United, Championship, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 in Leicester-Derby County, Championship, ore 20:45