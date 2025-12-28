Pronostico Zimbabwe-Sudafrica: niente scossoni e qualificazione presa

Zimbabwe-Sudafrica è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La sconfitta contro l’Egitto, nella seconda giornata di questa Coppa d’Africa, ha sicuramente messo un poco di tensione al Sudafrica che adesso si gioca il passaggio del turno nell’ultimo match del girone contro lo Zimbabwe. Che, dal proprio canto, con un solo punto preso, non ha quasi nessuna possibilità di andare avanti.

Parliamo, inoltre, di due squadre, che hanno una caratura totalmente diversa. E il Sudafrica – che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti e che inoltre prima della sconfitta contro l’Egitto veniva da 12 risultati utili di fila – ha una qualità totalmente diversa. E la deve mettere in campo, tutta, nella serata di lunedì, per passare il turno ed evitare un’eliminazione precoce. No, i tifosi sudafricani possono stare tranquilli, non succederà nulla del genere. Nei momenti decisivi della stagione, quando il pallone pesa un po’ più del dovuto e quando c’è una squadra che sa, anche per via dei giocatori che impiega, quando è il momento di tenere altissimo il livello di guardia, il Sudafrica ha risposto sempre presente. E quindi non ci saranno scossoni. Niente di niente.

Come vedere Zimbabwe-Sudafrica in diretta tv e streaming

La sfida Zimbabwe-Sudafrica gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Sudafrica vincente, dentro un match con una sola squadra a segno. Ma vista la quota del 2 (si potrebbe anche optare per un match, in combo, da meno di tre gol complessivi) crediamo che l’affermazione sudafricana basti e avanzi per una multipla dall’altissimo valore.

Le probabili formazioni di Zimbabwe-Sudafrica

ZIMBABWE (3-5-2): Arubi; Takwara, Nakamba, Galloway; Jalai, Dube, Fabisch, Antonio, Lunga; Bonne, Musona.

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mbozaki, Modiba; Mbatha, Mokoena, Sithole; Appollis, Foster, Moremi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2