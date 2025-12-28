Pronostico Zambia-Marocco: da 7 anni finisce sempre così

Zambia-Marocco è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Oltre il fatto che il Marocco padrone di casa – primo nel girone con 4 punti, quindi non ancora qualificato – ha tutta l’intenzione di chiudere al primo posto nel suo raggruppamento e non vuole di certo rischiare un’uscita anticipata (e soprattutto inaspettata), c’è un dato che mette in evidenza quella che è una superiorità clamorosa da parte dei marocchini sul Mali.

Negli ultimi sette anni c’è sempre stata una sola e unica squadra a prendersi la vittoria ed è quella che sta ospitando questa Coppa d’Africa. Il Marocco, insomma, dopo il pareggio al secondo turno che ha tenuta viva la qualificazione, ha la strada in discesa contro lo Zambia. Una nazionale che nelle ultime sette partite non ha mai vinto (e che ha segnato solamente quattro gol) non può assolutamente mettere in difficoltà una squadra che parte con tutti i favori del pronostico, che gioca davanti al proprio pubblico, e che vuole pure chiudere al primo posto, come spiegato prima, questo girone. Poi si sa, potrebbe arrivare nella fase a eliminazione diretta un impegno meno complicato. E si devono ovviamente fare tutti questi calcoli nel momento in cui affronti una manifestazione del genere.

Come vedere Zambia-Marocco in diretta tv e streaming

La sfida Zambia-Marocco gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Marocco è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Il pronostico

Vittoria mai in discussione, forse una delle partite più indirizzate di questa prima fase di Coppa d’Africa. Il Marocco – che non prenderà gol – si prenderà i tre punti e chiuderà primo nel proprio raggruppamento.

Le probabili formazioni di Zambia-Marocco

ZAMBIA (4-2-3-1): Mwanza; Banda, Sakala, Chanda, Musonda; Tembo, Simukonda; Banda, Kangwa, Sakala; Daka.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, El Yamiq, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Diaz, El Kaabi, El Khannous.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3