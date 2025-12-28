Pronostico Sporting CP-Rio Ave, l’attacco fa paura: serata complicata

Sporting CP-Rio Ave è una partita della sedicesima giornata della Liga Portugal e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In classifica tra il Porto capolista ed il Benfica terzo ci sono i campioni di Portogallo dello Sporting CP, che al momento sono costretti ad inseguire i Dragoes. Non sarà semplice scalzare dal primo posto la squadra di Francesco Farioli, in assoluto la più continua e determinata a rivincere il titolo nazionale dopo quattro anni. Sono cinque, attualmente, i punti che separano Porto e Sporting. Più attardato invece il Benfica, a -3 dai cugini biancoverdi.

Gli uomini di Rui Borges sembrano avere le carte in regola per impedire la fuga dei Dragoni: negli ultimi tre mesi hanno subito solo 2 sconfitte, entrambe in Champions League (Napoli e Bayern Monaco), mentre in Liga Portugal non perdono addirittura dallo scorso agosto (ko nello scontro diretto con il Porto). Prima di Natale è arrivata una vittoria roboante in casa del Vitoria Guimaraes (1-4), in cui sono andati a segno quattro giocatori diversi: da Trincao e Ioannidis, passando per Araujo e Castillo. Sporting che ha dunque confermato di avere un potenziale offensivo impressionante, ribadito anche dai numeri. I biancoverdi hanno realizzato 42 gol (miglior attacco), 9 in più del Porto e 11 in più del Benfica.

Nel posticipo domenica della sedicesima giornata all’Alvalade, dove lo Sporting ha conquistato 16 dei suoi 38 punti, arriva il Rio Ave di Sotiris Sylaidopoulos. Il club di Vila do Conde staziona a metà classifica ma è lontana dalla zona Europa: più vicina quella retrocessione, da cui i biancoverdi stanno cercando di tenersi a distanza per evitare di essere coinvolti nella lotta per mantenere la categoria. Da novembre in poi il Rio Ave ha vinto una sola partita (1-2 contro l’AVS) ed è reduce dal pirotecnico 2-2 con il Gil Vicente.

Il pronostico

Il Rio Ave ha perso 8 delle ultime 9 partite giocate con lo Sporting e, sebbene in trasferta sia imbattuto da settembre, non vivrà una serata tranquilla a Lisbona contro una big del campionato in gran forma e con il miglior attacco del torneo. Il segno “1” può tranquillamente essere abbinato all’over 2,5. Per chi volesse aumentare la quota, occhio al Multigol Casa 3-5. Del resto, gli uomini di Rui Borges hanno segnato ben 13 reti nelle ultime tre partite disputate.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Rio Ave

SPORTING CP (4-3-1-2): Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Mangas; Maximiliano Araujo, Simoes, Hjulmand; Trincao; Ioannidis, Luis Suarez.

RIO AVE (3-4-3): Miszta; Petrasso, Panzo, Abbey; Vrousai, Ntoi, Aguilera, Athanasiou; André Luiz, Zoabi, Pohlmann.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1