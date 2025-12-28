Pronostico Roma-Genoa: il grande ex può inguaiare i giallorossi

Roma-Genoa è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Roma ritrova Daniele De Rossi, bandiera del club giallorosso, che per la prima volta affronterà da avversario la squadra con cui ha giocato praticamente per tutta la carriera da calciatore (oltre 450 presenze) e che ha pure allenato nel 2024 per qualche mese. Sicuramente una serata speciale per l’attuale allenatore del Genoa, costellata di emozioni contrastanti: l’ha ribadito lo stesso De Rossi durante una delle ultime interviste: “Non avrei mai potuto immaginare di dover lavorare per una settimana con l’obiettivo di far perdere la Roma”. Ed invece nella notte dell’Olimpico dovrà fare proprio quello: mettere i bastoni alla squadra del suo cuore, oggi guidata da Gian Piero Gasperini.

Il Genoa, da quando c’è lui in panchina, è uscito velocemente dai bassifondi della classifica ma soprattutto è diventato un avversario ostico da affrontare.

Il Grifone è uscito a testa alta anche dalle ultime due partite, entrambe perse contro Inter e Atalanta: ha saputo tener testa all’attuale capolista del campionato (1-2) ed una settimana fa era praticamente riuscito a strappare un punto contro la Dea nonostante l’inferiorità numerica dal 3′ del primo tempo – in sostanza un’intera gara – mettendo a più riprese in difficoltà i bergamaschi.

Un Genoa battagliero, insomma, che non molla mai, come del resto faceva in campo il suo attuale allenatore. Dovrà fare grande attenzione, dunque, la Roma: i giallorossi vengono dalla sconfitta nello scontro diretto con la Juventus (2-1) che ha confermato l’allergia dei capitolini per i big match. Gasperini è stato sorpreso dal collega Spalletti, che ora ha un solo punto in meno in classifica ed in questo fine settimana potrebbe già effettuare il sorpasso, scalzando la Roma dal quarto posto. L’ex tecnico dell’Atalanta a fine gara ha lanciato pure una frecciata a Ferguson, attaccante irlandese arrivato in estate dal Brighton: “Non mi sta convincendo”, ha detto Gasperini, lasciando intendere che nei prossimi giorni si aspetta uno sforzo da parte della società sul mercato (dall’Inghilterrà, a quanto pare, arriverà Zirkzee).

Nel frattempo si è fatto male Pellegrini, che dovrà restare fermo per almeno un mese. Davanti Gasperini dovrebbe riproporre Dybala falso nueve, supportato da Soulé e Baldanzi. In difesa non c’è N’Dicka (Coppa d’Africa) e con Mancini ed Hermoso probabilmente giocherà l’ex Ajax Rensch. Dall’altro lato, De Rossi recupera sia Vitinha che Thorsby. In porta tocca nuovamente al giovane Sommariva al posto dello squalificato Leali: il mercato dovrebbe portare in dote Perin, pronto a tornare per la terza volta a Genova.

Come vedere Roma-Genoa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Genoa ha vinto solamente una delle ultime venti gare di Serie A con la Roma e quella rossoblù è la squadra che i giallorossi hanno affrontato più volte in casa senza perdere nell’era dei tre punti a vittoria. I precedenti, dunque, sono dalla parte di Gasperini, che ad ogni modo non può rilassarsi troppo contro la sua ex squadra, rivitalizzata da De Rossi. Il Genoa molto probabilmente non riuscirà ad evitare la sconfitta ma potrebbe creare non pochi grattacapi ai capitolini in una gara da meno di tre gol complessivi (la Roma ha la miglior difesa del torneo e subisce pochissime reti).

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

In Roma-Genoa le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0