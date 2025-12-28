Pronostico Costa d’Avorio-Camerun: il segnale arriva chiaro

Costa d’Avorio-Camerun è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Una vittoria a testa e un pareggio negli ultimi tre scontri diretti tra queste due formazioni. Poi, gli altri, sono troppo datati per essere presi in considerazione. Sicuramente, la Costa d’Avorio, detentrice di questo trofeo, dopo la vittoria al debutto – ha vinto pure il Camerun – in questo match parte con tutti i favori del pronostico.

Uno a zero per entrambe e primo posto nel girone, condiviso. Non ci sono dubbi comunque su chi passerà il turno, ma chi vince questa partita sicuramente manderà un segnale a tutte le altre. Nelle ultime otto partite la Costa d’Avorio ha perso solamente una volta. Nello stesso arco di tempo, invece, il Camerun di debacle ne ha collezionate due. Anche questo è un dato che potrebbe essere poco preso in considerazione. Quello che invece viene fuori guardando i camerunensi è quella difficoltà nel riuscire a segnare. Poche vittorie davvero larghe, poche vittorie per poter stare tranquilli negli ultimi minuti. Non che questa partita sia semplice per la Costa d’Avorio, anzi, tutt’altro. Ma almeno in alcune circostanze questa squadra ha dimostrato di poter stravolgerle le partite, di poterle ribaltare, di poterle fare sue senza soffrire e rischiare più di tanto. Insomma, lo avete capito. Parliamo di un match che ci pare non del tutto indirizzato, nel senso che la Costa d’Avorio, la partita, se la dovrà giocare. Ma vuoi o non vuoi un segnale potrebbe davvero arrivare.

Come vedere Costa d’Avorio-Camerun in diretta tv e streaming

La sfida Costa d’Avorio-Camerun gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma domenica 28 dicembre alle ore 21. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Sì, Costa d’Avorio vincente. Match complicato, lo sappiamo, e ve lo abbiamo detto prima. Ma ci pare molto più pronta la squadra ivoriana. Che chiuderà il discorso qualificazione.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Camerun

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossonou, Ndicka, Konan; Kessie, Seri, Sangare; Diallo, Zaha, Diomande.

CAMERUN (3-5-2): Epassy; Malone Junior, Kotto, Nouhou; Tchamadeu, Avom, Namaso, Dina, Yongwa; Mbeumo, Etta Eyoing.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0