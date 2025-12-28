Pronostico Comore-Mali: stavolta esce la combo

Comoros-Mali è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Zero gol fatti ma un punto conquistato. Comoros avrebbe, ipoteticamente, andando a vincere contro il Mali in questa terza giornata di Coppa d’Africa, anche di pensare ad una qualificazione. Complicata, per tantissimi motivi. E noi ve ne diciamo qualcuno.

Il primo: le qualità. Che soprattutto tra le file del Comoros non ci sono. Un attacco che non segna e che, nelle ultime cinque partite, solamente tre volte ha sorriso. Per dire. Perché poi ha sempre perso – un solo pareggio, appunto contro lo Zambia – e quindi nel calcio se non segni non vinci, poco da fare. Sono cinque, invece, i risultati utili di fila del Mali che, in questa manifestazione ha pareggiato due volte e quindi è seconda alle spalle del Marocco. Ed è proprio il pareggio contro i padroni di casa (una delle squadre che può vincere questa coppa) a mettere in evidenza le qualità dei maliani. Che sì, non dovrebbero nemmeno avere chissà quali difficoltà per riuscire a fare bottino pieno e quindi andare alla fase a eliminazione diretta.

Come vedere Comoros-Mali in diretta tv e streaming

La sfida Comoros-Mali gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Mali è quotata 1.52 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

Sì, qui ci sbilanciamo. Qui si potrebbe realmente andare di combo con una vittoria del Mali in una gara solamente con gli “ospiti” appunto a segno. Comoros segna pochissimo e contro una delle difese più robuste di tutta l’Africa è difficile pensare che si possa trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Comoros-Mali

COMOROS (4-4-1-1): Pandor; Abdallah, Toibibou, Soilihi, Boura; Bakari, Bourhane, Youssouf, Maolida; M’Changama; Said.

MALI (4-4-1-1): Diarra; Coilubaly, Diaby, Camara, Gassama; Sangare, Coulibaly, Doumbia, Nene; Bissouma; Toure.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2